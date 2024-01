INVESTIKA uvádza na slovenský trh depozitný fond EUROMONETIKA

Právne upozornenie:

Údaje o minulých výnosoch uvedené v tomto dokumente nie sú zárukou budúceho vývoja. Hodnota investície do podielových fondov môže v čase stúpať, ale aj klesať. Spoločnosť ani iná osoba nezaručuje návratnosť pôvodne investovanej sumy.



Spoločnosť ďalej upozorňuje, že EUROMONETIKA, otvorený podielový fond pre UCITS, môže investovať viac než 35 % čistej hodnoty aktív fondu do investičných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré vydal alebo za ktoré prevzal záruku štát, územný samosprávny celok členského štátu alebo medzinárodná finančná organizácia, ktorej členom je jeden alebo viac členských štátov, a to vo vzťahu k investičným nástrojom vydaným Českou republikou, Poľskom alebo jednotlivými krajinami eurozóny.



Spoločnosť ďalej upozorňuje, že MONETIKA, otvorený podielový fond, môže investovať viac než 35 % čistej hodnoty aktív fondu do investičných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré vydal alebo za ktoré prevzal záruku štát, územný samosprávny celok členského štátu alebo medzinárodná finančná organizácia, ktorej členom je jeden alebo viac členských štátov, a to vo vzťahu k investičným nástrojom vydaným Českou republikou, Nemeckom, Slovenskom, Rakúskom alebo Poľskom.

Bratislava 10. januára (OTS) - Po úspechu investičného fondu MONETIKA, ktorý sa počas prvého roku fungovania stal najvýnosnejším produktom svojho druhu v Česku, uvádza česká investičná spoločnosť INVESTIKA na slovenský trh jeho eurovú obdobu. Nový fond s názvom EUROMONETIKA ponúka všetkým typom investorov výnosnejšiu investičnú alternatívu k sporiacim a termínovaným účtom.Výkonnosť fondu je naviazaná na vývoj depozitnej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB), ktorou táto centrálna banka úročí peňažné vklady komerčných bánk eurozóny. Očakávaný výnos fondu je pri súčasnej 4 % úrovni depozitnej sadzby ECB 3 % ročne. EUROMONETIKA ponúka tento výnos už od 20 eur. Investícia je zároveň v bezpečí a investor ju má stále poruke. Je vhodná tak pre domácnosti a firmy, ako aj pre mestá, cirkvi, družstvá, spolky alebo napríklad spoločenstvá vlastníkov bytov.Slovensko, kde sa platí eurom už od roku 2009, je prvým zahraničným trhom, na ktorom sa investičná spoločnosť INVESTIKA rozhodla EUROMONETIKU ponúkať. Zatiaľ čo sa rastúce úrokové sadzby ECB v poslednom roku na Slovensku rýchlo premietli do drahších úverov, úročenie vkladov zaostáva. Depozitná sadzba ECB v poslednom roku dostúpala už na 4 %, avšak úroky na sporiacich účtoch hlavných slovenských bánk sa stále pohybujú medzi nulou a 1 % ročne. Lepšie úročené termínované vklady sú zas podmienené súbežným čerpaním ďalších služieb a produktov. S fondom EUROMONETIKA možno naproti tomu finančné prostriedky zhodnocovať bez obmedzenia výšky investície či akýchkoľvek dodatočných podmienok.hovorí k spusteniu fondu jehoPeňažný fond MONETIKA sa na českom trhu stal v septembri 2022 jedným z hlavných tvorcov nového trhového segmentu, ktorý úspešne konkuruje sporiacim účtom a ďalším konzervatívnym nástrojom pre zhodnocovanie peňazí. Pri 7 % hlavnej úrokovej sadzbe Českej národnej banky doručila MONETIKA počas prvého roku svojho pôsobenia na trhu investorom výnos 6,4 %, čo z nej urobilo najvýnosnejší produkt tohto typu v Česku.hovorís tým, že fond má ambície postupne vstúpiť aj na ďalšie európske trhy.Nespornou výhodou pre klientov fondu EUROMONETIKA je aj to, že majú svoje investície neustále k dispozícii. V prípade potreby ich totiž dostanú späť na účet obvykle do troch pracovných dní, a to bez akéhokoľvek výstupného poplatku.EUROMONETIKA sa tak neobmedzuje iba na konzervatívnych klientov, ktorí preferujú minimálne riziko a sú zvyknutí zhodnocovať svoje úspory prostredníctvom tradičných sporiacich alebo termínovaných vkladov. Tento fond je mnohostranný a zaujme aj tých investorov, ktorí uprednostňujú krátkodobé investičné stratégie a chcú svoj majetok pre prípad, že budú finančné prostriedky potrebovať aj v krátkodobom horizonte, udržiavať v likvidných aktívach. Dobre poslúži aj ako likvidná zložka každého investičného portfólia.charakterizuje fondBezpečnosť fondu je zaistená portfóliom renomovaných a systémovo významných bánk, ktorých prostredníctvom EUROMONETIKA vykonáva svoje transakcie. Táto diverzifikácia minimalizuje riziko a vďaka európskej licencii UCITS podlieha tým najprísnejším reguláciám. Na sedemstupňovej škále rizikovosti SRI dosahuje fond najnižšie možné hodnoty. Financie sú tak vždy v bezpečí.