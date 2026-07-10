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Investor Apollo ponukou na prevzatie EasyJet prekonal návrh Castlelake
Fond Apollo, ktorý spravuje aktíva v hodnote viac ako jeden bilión USD (874,5 miliardy eur), nie je v leteckom sektore žiadnym nováčikom.
Autor TASR
Londýn 10. júla (TASR) - Britská nízkonákladová letecká spoločnosť EasyJet v piatok oznámila, že prijala ponuku na prevzatie americkou investičnou spoločnosťou Apollo za 5,7 miliardy libier (6,68 miliardy eur), ktorá prekonala konkurenčný návrh zo strany amerického investora Castlelake. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Spoločnosť EasyJet vo vyhlásení uviedla, že v princípe dosiahla dohodu s firmou Apollo, ktorá prekvapujúco ponúkla 7,15 GBP za akciu, čím zatienila cenu 6,90 GBP za akciu, ktorú navrhovala spoločnosť Castlelake. Návrh prináša akcionárom „vynikajúci výsledok“, a preto „predstavenstvo spoločnosti EasyJet už nemá v úmysle odporúčať ponuku spoločnosti Castlelake“, dodal EasyJet.
Vyhlásenie Apolla označilo prepravcu EasyJet za „jeden z najatraktívnejších podnikov v globálnom leteckom sektore“. Susannah Streeterová zo spoločnosti Wealth Club poznamenala, že kľúčovým lákadlom pre americký fond je pravdepodobne segment podnikania dopravcu EasyJet zameraný na dovolenkové lety. „Dovolenkové balíčky generujú vyššie marže a predvídateľnejšie príjmy“ ako pravidelná letecká doprava a Apollo pravdepodobne verí, že rozšírením tohto podnikania sa dá získať oveľa väčšia hodnota, dodala.
Fond Apollo, ktorý spravuje aktíva v hodnote viac ako jeden bilión USD (874,5 miliardy eur), nie je v leteckom sektore žiadnym nováčikom, keďže už investoval do leteckých spoločností Aeromexico, Sun Country Airlines a Atlas Air a poskytol financovanie spoločnostiam Air France-KLM a Virgin Atlantic.
(1 EUR = 0,85363 GBP, 1 EUR = 1,1435 USD)
Spoločnosť EasyJet vo vyhlásení uviedla, že v princípe dosiahla dohodu s firmou Apollo, ktorá prekvapujúco ponúkla 7,15 GBP za akciu, čím zatienila cenu 6,90 GBP za akciu, ktorú navrhovala spoločnosť Castlelake. Návrh prináša akcionárom „vynikajúci výsledok“, a preto „predstavenstvo spoločnosti EasyJet už nemá v úmysle odporúčať ponuku spoločnosti Castlelake“, dodal EasyJet.
Vyhlásenie Apolla označilo prepravcu EasyJet za „jeden z najatraktívnejších podnikov v globálnom leteckom sektore“. Susannah Streeterová zo spoločnosti Wealth Club poznamenala, že kľúčovým lákadlom pre americký fond je pravdepodobne segment podnikania dopravcu EasyJet zameraný na dovolenkové lety. „Dovolenkové balíčky generujú vyššie marže a predvídateľnejšie príjmy“ ako pravidelná letecká doprava a Apollo pravdepodobne verí, že rozšírením tohto podnikania sa dá získať oveľa väčšia hodnota, dodala.
Fond Apollo, ktorý spravuje aktíva v hodnote viac ako jeden bilión USD (874,5 miliardy eur), nie je v leteckom sektore žiadnym nováčikom, keďže už investoval do leteckých spoločností Aeromexico, Sun Country Airlines a Atlas Air a poskytol financovanie spoločnostiam Air France-KLM a Virgin Atlantic.
(1 EUR = 0,85363 GBP, 1 EUR = 1,1435 USD)