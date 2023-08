Investor chce na západe Žiaru nad Hronom vybudovať štvrť s domami

Žiar nad Hronom 22. augusta (TASR) - Na západnom okraji mesta Žiar nad Hronom by mohla vzniknúť nová štvrť s rodinnými domami. Pri ceste vedúcej do susednej obce Lovča chce developer vybudovať inžinierske siete a infraštruktúru pre viac ako stovku stavebných pozemkov. Vyplýva to zo zámeru spoločnosti ESTY, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Predmetom posudzovania je vybudovanie potrebných inžinierskych sietí, prístupovej komunikácie a samotnej komunikácie sprístupňujúcej jednotlivé parcely novej individuálnej bytovej výstavby vo forme rodinných domov," priblížila spoločnosť v zámere. Firma tiež dodala, že výstavbu rodinných domov budú ďalej realizovať samotní budúci majitelia pozemkov.



Lokalita, v ktorej by nová štvrť s rodinnými domami mohla vzniknúť, sa nachádza na západnom okraji Žiaru nad Hronom neďaleko mestského cintorína pozdĺž cesty vedúcej do susednej obce Lovča. Developer v návrhu lokalitu rozdelil do dvoch území s celkovou výmerou takmer 90.000 štvorcových metrov.



"Návrh počíta s vytvorením 18 stavebných pozemkov pre rodinné domy označených v riešenom území 1. V riešenom území 2 je navrhnutých spolu 88 stavebných pozemkov. Z tohto počtu je 76 určených pre rodinné domy a 12 pre radové rodinné domy. Spolu je tak v území navrhnutých 106 stavebných pozemkov," uviedla spoločnosť.



Celkové náklady na vybudovanie infraštruktúry pre individuálnu bytovú výstavbu odhaduje developer na 2,3 milióna eur. S projektom by chcel začať po získaní stavebného povolenia v prvom štvrťroku 2025, práce by mohli trvať približne 18 mesiacov.