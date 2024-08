Dočkajú sa obnovy? Investor chce zmodernizovať družstvo v Lipovanoch

Lipovany 14. augusta (TASR) - Poľnohospodárske družstvo v Lipovanoch v okrese Lučenec, ktoré v roku 2017 zasiahol rozsiahly požiar, by sa mohlo dočkať obnovy. Vlastníci areálu chcú družstvo modernizovať pre účely chovu hovädzieho dobytka, náklady odhadujú na 1,5 milióna eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) predložilo AGRO družstvo Rapovce.



Areál poľnohospodárskeho družstva v Lipovanoch slúžil pre účely živočíšnej výroby od 60. rokov minulého storočia. V roku 1977 došlo k jeho delimitácii pod Jednotné roľnícke družstvo Rapovce, ktorého nasledovníkom je dnes AGRO družstvo Rapovce. Areál v Lipovanoch v roku 2017 zasiahol rozsiahly požiar, pri ktorom došlo k poškodeniu dvoch maštalí využívaných na chov dobytka. "V období rokov 2018 až 2022 bol celkový počet chovaných zvierat na stredisku cca 120 kusov s voľným pasením," uvádza sa v zámere.



Požiarom poškodený objekt maštale odkúpila v roku 2022 spoločnosť SS-GROUPE, zvyšné objekty a technické zázemie vlastní AGRO družstvo Rapovce. Vlastníci chcú teraz areál družstva obnoviť a modernizovať, výšku investície odhadujú na 1,5 milióna eur. Na miestach požiarom zničených maštalí chcú postaviť nové maštale pre chov mladého hovädzieho dobytka, zámer tiež počíta s modernizáciou ďalšej už existujúcej maštale.



"Nové objekty budú spĺňať všetky chovateľské, hygienické a veterinárne podmienky tak, aby zabezpečili welfare pre moderný chov hovädzieho dobytka. Kapacita strediska Lipovany bude po dostavbe a modernizácii celkom 495 kusov mladého hovädzieho dobytka," uviedlo družstvo z Rapoviec. V rámci projektu sa počíta aj s odstránením viacerých objektov vrátane vrátnice s administratívnou časťou, ktorá je v nevyhovujúcom technickom a statickom stave.



Modernizáciou poľnohospodárskeho družstva v Lipovanoch by investor chcel vytvoriť aj šesť nových pracovných miest. Začiatok realizácie projektu odhaduje na tento alebo budúci rok, k ukončeniu výstavby by mohlo dôjsť v roku 2026.