Investor chce pri Malých Kršteňanoch postaviť malú vodnú elektráreň

Malé Kršteňany 3. mája (TASR) - Súkromný investor plánuje pri Malých Kršteňanoch (okres Partizánske) vybudovať malú vodnú elektráreň (MVE). Využiť na to chce výškový rozdiel hladiny nad haťou a pod ňou. Investíciu odhadol na 830.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).



Realizáciou MVE investor sleduje "spoľahlivú" výrobu elektrickej energie a jej dodávku do distribučnej sústavy, uviedla spoločnosť ZS DIRECT z Čoltova v Rožňavskom okrese v zámere, ktorý predložila orgánom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.



Vodnú elektráreň chce investor umiestniť na vodnej ploche, ktorá spadá do katastra Malých Krštenian, Malých Uheriec a Veľkých Uheriec, kde sa v súčasnosti nachádza MVE, ktorá je v prevádzke od roku 2004. Časť dotknutých parciel vlastní Slovenský vodohospodársky podnik.



Firma v zámere deklarovala, že vybudovaním novej MVE v mieste tej existujúcej zabezpečí ochranu pred zatopením okolitých pozemkov v dôsledku priesakov zo stúpania hladiny podzemnej vody, a to vybudovaním drenážneho potrubia. Súčasnú migračnú bariéru pre živočíchy plánuje odstrániť vybudovaním rybovodu.