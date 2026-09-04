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Investor chce pri obci Gemer vybudovať fotovoltickú elektráreň
Navrhovaná agro-fotovoltická elektráreň by sa mala nachádzať v katastrálnom území obce Gemer, východne od cesty I/16, na ploche viac ako 63 hektárov.
Autor TASR
Gemer 4. septembra (TASR) - Pri obci Gemer v okrese Revúca by mohla pribudnúť agro-fotovoltická elektráreň s výkonom približne 48 megawattov (MW). Počíta s tým zámer spoločnosti Enery Slovakia, ktorý bol v ostatnom období predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).
Navrhovaná agro-fotovoltická elektráreň by sa mala nachádzať v katastrálnom území obce Gemer, východne od cesty I/16, na ploche viac ako 63 hektárov. Plošne najväčšiu časť územia majú zaberať fotovoltické panely. „Navrhovaný fotovoltický systém sa bude skladať z približne 61.900 fotovoltických panelov. Vo fotovoltickej elektrárni sa predpokladá ročná výroba elektrickej energie približne 48 gigawatthodín,“ uviedla spoločnosť v zámere.
Fotovoltická elektráreň bude mať podľa investora viaceré pozitívne environmentálne a energetické dôsledky. Významným prínosom má byť predovšetkým výroba elektrickej energie z obnoviteľného zdroja bez vzniku priamych emisií znečisťujúcich ovzdušie. „V porovnaní s výrobou elektriny z fosílnych palív sa predpokladá zníženie emisií oxidu uhličitého približne o 18.000 až 22.000 ton ročne,“ vysvetlila spoločnosť s tým, že v rámci projektu uvažuje aj nad inštaláciou batériového úložiska.
Plánovaná elektráreň sa má nachádzať na pozemkoch kategorizovaných ako orná pôda, investor preto v projekte zohľadnil aj agro-fotovoltický charakter. Cieľom je kombinácia výroby elektrickej energie so zachovaním vegetačne aktívnych plôch a to formou extenzívnej pastvy oviec. „Pastva bude využívaná najmä na udržiavanie primeranej výšky bylinného porastu pod panelmi a medzi radmi panelov, čím sa zníži potreba intenzívneho mechanického kosenia a zároveň sa obmedzí sukcesné zarastanie plôch drevinami a inváznymi alebo expanzívnymi druhmi rastlín,“ vysvetlila firma.
Fotovoltická elektráreň pri obci Gemer je navrhovaná v priestore regionálneho biokoridoru RBk12 Gemer, spôsob prevádzky má byť preto nastavený tak, aby bola v čo najvyššej možnej miere zachovaná krajinno-ekologická funkcia územia. „Osobitná pozornosť bude venovaná najmä zachovaniu migračnej priestupnosti krajiny, režimu oplotenia, ochrane trávnych porastov, obmedzeniu eróznych javov a podpore druhovej pestrosti rastlinných a živočíšnych spoločenstiev,“ potvrdila spoločnosť.
Enery Slovakia na juhu stredného Slovenska pripravuje viacero variantov fotovoltických elektrární. Firma na EIA vlani predložila dva podobné projekty situované pri Rimavskej Sobote i Tornali. Predpokladané náklady na výstavbu fotovoltickej elektrárne pri obci Gemer spoločnosť v zámere nešpecifikovala, vlani v stanovisku pre TASR skonštatovala, že cenu výstavby zariadenia s výkonom 48 MW odhaduje na približne 30 až 35 miliónov eur.
Navrhovaná agro-fotovoltická elektráreň by sa mala nachádzať v katastrálnom území obce Gemer, východne od cesty I/16, na ploche viac ako 63 hektárov. Plošne najväčšiu časť územia majú zaberať fotovoltické panely. „Navrhovaný fotovoltický systém sa bude skladať z približne 61.900 fotovoltických panelov. Vo fotovoltickej elektrárni sa predpokladá ročná výroba elektrickej energie približne 48 gigawatthodín,“ uviedla spoločnosť v zámere.
Fotovoltická elektráreň bude mať podľa investora viaceré pozitívne environmentálne a energetické dôsledky. Významným prínosom má byť predovšetkým výroba elektrickej energie z obnoviteľného zdroja bez vzniku priamych emisií znečisťujúcich ovzdušie. „V porovnaní s výrobou elektriny z fosílnych palív sa predpokladá zníženie emisií oxidu uhličitého približne o 18.000 až 22.000 ton ročne,“ vysvetlila spoločnosť s tým, že v rámci projektu uvažuje aj nad inštaláciou batériového úložiska.
Plánovaná elektráreň sa má nachádzať na pozemkoch kategorizovaných ako orná pôda, investor preto v projekte zohľadnil aj agro-fotovoltický charakter. Cieľom je kombinácia výroby elektrickej energie so zachovaním vegetačne aktívnych plôch a to formou extenzívnej pastvy oviec. „Pastva bude využívaná najmä na udržiavanie primeranej výšky bylinného porastu pod panelmi a medzi radmi panelov, čím sa zníži potreba intenzívneho mechanického kosenia a zároveň sa obmedzí sukcesné zarastanie plôch drevinami a inváznymi alebo expanzívnymi druhmi rastlín,“ vysvetlila firma.
Fotovoltická elektráreň pri obci Gemer je navrhovaná v priestore regionálneho biokoridoru RBk12 Gemer, spôsob prevádzky má byť preto nastavený tak, aby bola v čo najvyššej možnej miere zachovaná krajinno-ekologická funkcia územia. „Osobitná pozornosť bude venovaná najmä zachovaniu migračnej priestupnosti krajiny, režimu oplotenia, ochrane trávnych porastov, obmedzeniu eróznych javov a podpore druhovej pestrosti rastlinných a živočíšnych spoločenstiev,“ potvrdila spoločnosť.
Enery Slovakia na juhu stredného Slovenska pripravuje viacero variantov fotovoltických elektrární. Firma na EIA vlani predložila dva podobné projekty situované pri Rimavskej Sobote i Tornali. Predpokladané náklady na výstavbu fotovoltickej elektrárne pri obci Gemer spoločnosť v zámere nešpecifikovala, vlani v stanovisku pre TASR skonštatovala, že cenu výstavby zariadenia s výkonom 48 MW odhaduje na približne 30 až 35 miliónov eur.