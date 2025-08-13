< sekcia Ekonomika
Investor chce pri obci Veľký Blh vybudovať fotovoltickú elektráreň
Novú fotovoltickú elektráreň by chcel investor vybudovať východne od obce Veľký Blh na ploche viac ako 77 hektárov.
Autor TASR
Veľký Blh 13. augusta (TASR) - Pri obci Veľký Blh v okrese Rimavská Sobota by mohla vzniknúť fotovoltická elektráreň s inštalovaným výkonom 44,2 megawattu (MW). Počíta s tým zámer spoločnosti Eau Chaude, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Náklady na výstavbu spoločnosť odhaduje na viac ako 26 miliónov eur.
Novú fotovoltickú elektráreň by chcel investor vybudovať východne od obce Veľký Blh na ploche viac ako 77 hektárov. Trávnaté pozemky sú majetkom viacerých vlastníkov, spoločnosť ich má v dlhodobom prenájme.
„Fotovoltická elektráreň je lokalizovaná na pôdach nízkej kvality, nevhodných na pestovanie plodín a krmovín. Navrhovaná lokalita na základe dostupných databáz a modelov a vypočítaného množstva dostupného slnečného žiarenia pre celé územie Slovenska patrí medzi lokality s najvyšším potenciálom pre využitie slnečnej energie,“ uvádza firma v zámere.
Investor v rámci projektu počíta s vybudovaním fotovoltickej elektrárne s výmerou 77,45 hektára a inštalovaným výkonom 44,2 MW. Elektráreň by mala pozostávať z vyše 65.000 kusov fotovoltických panelov, ktoré by dokázali vyrábať približne 55.000 megawatthodín elektrickej energie ročne.
S výstavbou fotovoltickej elektrárne by spoločnosť chcela začať v roku 2027, začiatok prevádzky odhaduje na rok 2028. Predpokladané náklady na realizáciu projektu predstavujú 26,4 milióna eur, so vznikom nových pracovných miest firma nepočíta. „Prevádzka bude plne automatizovaná, potreba zamestnancov bude iba v prípade kontroly, údržby, respektíve servisu,“ vysvetlil investor.
Projekt pri Veľkom Blhu je na juhu stredného Slovenska v krátkom čase treťou veľkou fotovoltickou elektrárňou predloženou na EIA. V júli boli zverejnené zámery spoločnosti Enery Slovakia, ktorá pripravuje projekty fotovoltických elektrární s výkonom 48 MW pri Rimavskej Sobote a Tornali.
