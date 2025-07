Investor chce pri Rimavskej Sobote vybudovať fotovoltickú elektráreň

Rimavská Sobota 16. júla (TASR) - Pri Rimavskej Sobote môže vzniknúť nová fotovoltická elektráreň s výkonom 48 megawattov (MW). Zariadenie na ploche viac ako 90 hektárov na východnom okraji mesta by v plnej prevádzke dokázalo napájať vyše 17.000 domácností. Vyplýva to zo zámeru spoločnosti Enery Slovakia, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Novú fotovoltickú elektráreň chce investor vybudovať na východnom okraji Rimavskej Soboty mimo zastavaného územia mesta na pozemkoch evidovaných ako orná pôda a trvalý trávny porast. Lokalita má plochu 92 hektárov, po odčítaní ochranných pásiem, ropovodu a biokoridoru predstavuje predpokladaná využiteľná plocha asi 72 hektárov.



„Predmetom činnosti je ekologická produkcia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov priamou premenou slnečnej energie. Cieľom je podpora rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky na Slovensku,“ uvádza spoločnosť v zámere.



Navrhovaná fotovoltická elektráreň by mala v plnej prevádzke disponovať výkonom 48 MW. Podľa prepočtov investora by tak dokázala elektrickou energiou napojiť približne 17.200 domácností. Spoločnosť uvažuje aj o inštalácii batériového úložiska, ktoré by umožnilo akumuláciu energie v čase nízkeho odberu a následné zásobovanie počas vysokej spotreby.



Investor by v areáli fotovoltickej elektrárne chcel podporiť aj chov oviec a včiel, priniesť to má viacero ekonomických i praktických výhod. „Ovce môžu pomôcť pri údržbe trávnatých plôch v okolí fotovoltických panelov. Trávu a burinu môžu spásť, čím sa znižujú náklady na kosbu a údržbu. Zároveň pasenie prispieva k biodiverzite a ochrane pôdy pred eróziou,“ uviedla spoločnosť s tým, že včely zas pomôžu zvýšiť počet kvitnúcich rastlín, čo podporí biodiverzitu v okolí. Ekonomický benefit investorovi prinesie možnosť predaja medu či včelích produktov.



S výstavbou fotovoltickej elektrárne by chcela spoločnosť začať po ukončení procesu EIA a získaní všetkých povolení, celkové predpokladané náklady v zámere nešpecifikovala. V areáli počíta aj so vznikom niekoľkých pracovných miest. „Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k vytvoreniu približne dvoch pracovných miest v rámci spoločnosti, dvoch sezónnych pracovných miest pre miestnych obyvateľov a niekoľkých pracovných miest pre chov oviec a včelárstvo,“ priblížil investor.