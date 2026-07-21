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Investor chce pri Žabokrekoch nad Nitrou postaviť priemyselný areál
Pozemky, na ktorý má areál stáť, sú klasifikované ako orná pôda a nachádzajú sa mimo zastavaného územia obce.
Autor TASR
Žabokreky nad Nitrou 21. júla (TASR) - Súkromný investor plánuje v katastri Žabokriek nad Nitrou v okrese Partizánske vybudovať výrobno-logistický areál. Dvojicu hál s prislúchajúcou areálovou infraštruktúrou chce ďalej prenajímať. Podľa zámeru, ktorý predložila topoľčianska spoločnosť Lipová orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie, má priemyselný park priniesť i nové pracovné miesta.
Spoločnosť ďalej v zámere spresnila, že účelom hál je skladovanie, distribúcia, ľahká výroba, montáž, obchodné aktivity či služby. „V objektoch budú situované aj administratívne priestory, sociálne, hygienické zázemie, technické a technologické zázemie s prislúchajúcou dopravnou a technickou infraštruktúrou, ako i plochami zelene,“ priblížila.
Pozemky, na ktorý má areál stáť, sú klasifikované ako orná pôda a nachádzajú sa mimo zastavaného územia obce. Územie ohraničuje z južnej strany železničná trať Partizánske - Chynorany, z východnej strany Priemyselný park Malé Bielice. „V súčasnosti sa v riešenom území nachádza zeleň, ktorej výrub podlieha vydaniu súhlasu orgánu ochrany prírody,“ doplnil investor.
Hlavným dôvodom situovania navrhovanej činnosti do posudzovaného územia je podľa neho ambícia využitia územia, zároveň zámer reflektuje súčasné, ale i budúce požiadavky a nároky trhu. Spoločnosť ozrejmila, že s výstavbou priemyselného areálu počíta i územný plán obce, a to v podobe zámeru rozšírenia zastavaného územia obce o novú rozvojovú lokalitu v prírodnom celku Terasy Nitry a Nivy Nitry zahrňujúcu plochy priemyselnej výroby.
Celkové náklady na realizáciu navrhovanej činnosti vzhľadom na pohyblivosť cien stavebných prác, cien technologických zariadení v závislosti od vybraných dodávateľov stanoví investor v neskorších štádiách procesu výstavby. Investičné náklady určil predbežne, na základe všeobecne uznávaných jednotkových cien pre jednotlivé činnosti a predstavujú približne 100 miliónov eur.
Zámer má priniesť i nové pracovné miesta, spoločnosť odhadla ich počet na 540 zamestnancov vo výrobe a 180 administratívnych pracovníkov.
Spoločnosť ďalej v zámere spresnila, že účelom hál je skladovanie, distribúcia, ľahká výroba, montáž, obchodné aktivity či služby. „V objektoch budú situované aj administratívne priestory, sociálne, hygienické zázemie, technické a technologické zázemie s prislúchajúcou dopravnou a technickou infraštruktúrou, ako i plochami zelene,“ priblížila.
Pozemky, na ktorý má areál stáť, sú klasifikované ako orná pôda a nachádzajú sa mimo zastavaného územia obce. Územie ohraničuje z južnej strany železničná trať Partizánske - Chynorany, z východnej strany Priemyselný park Malé Bielice. „V súčasnosti sa v riešenom území nachádza zeleň, ktorej výrub podlieha vydaniu súhlasu orgánu ochrany prírody,“ doplnil investor.
Hlavným dôvodom situovania navrhovanej činnosti do posudzovaného územia je podľa neho ambícia využitia územia, zároveň zámer reflektuje súčasné, ale i budúce požiadavky a nároky trhu. Spoločnosť ozrejmila, že s výstavbou priemyselného areálu počíta i územný plán obce, a to v podobe zámeru rozšírenia zastavaného územia obce o novú rozvojovú lokalitu v prírodnom celku Terasy Nitry a Nivy Nitry zahrňujúcu plochy priemyselnej výroby.
Celkové náklady na realizáciu navrhovanej činnosti vzhľadom na pohyblivosť cien stavebných prác, cien technologických zariadení v závislosti od vybraných dodávateľov stanoví investor v neskorších štádiách procesu výstavby. Investičné náklady určil predbežne, na základe všeobecne uznávaných jednotkových cien pre jednotlivé činnosti a predstavujú približne 100 miliónov eur.
Zámer má priniesť i nové pracovné miesta, spoločnosť odhadla ich počet na 540 zamestnancov vo výrobe a 180 administratívnych pracovníkov.