Investor chce v Banskej Bystrici postaviť areál s takmer 230 bytmi

Banská Bystrica 27. februára (TASR) - Spoločnosť Byty Poprad chce v Banskej Bystrici vybudovať nový polyfunkčný areál s takmer 230 bytmi. Nachádzať sa má v širšom centre mesta v susedstve rezidenčnej časti Belveder. Celkové odhadované náklady na výstavbu investor odhaduje na 25 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Investor v rámci developerského projektu počíta s výstavbou polyfunkčného areálu na ulici Tibora Andrašovana. Areál má v prvej etape pozostávať z piatich bytových domov, celková plocha riešeného územia predstavuje takmer 24.000 štvorcových metrov. "Dotknuté územie je v súčasnosti evidované ako orná pôda a trvale trávnaté porasty. V súčasnosti je územie nevyužívané a podlieha sukcesným procesom," uviedla spoločnosť v materiáloch.



Pätica bytových domov má dokopy pozostávať z takmer 230 bytových jednotiek, v najväčšom z objektov je plánovaných takmer 100 bytov. Najväčšie zastúpenie majú mať s počtom 115 trojizbové byty, dvojizbových bytov je navrhovaných vyše 80. Areál má tvoriť trojica bytových domov osadených pozdĺž ulice Tibora Andrašovana a dva menšie objekty umiestnené v severnej časti riešeného územia.



"Vďaka zvolenému dispozičnému riešeniu ma väčšina bytov výhľad do pokojného vnútrobloku, ale zároveň aj na historické centrum mesta. Pohľad na mesto so sebou prináša negatívny vplyv hluku z rýchlostnej cesty, preto dennú časť bytov navrhujeme dispozične umiestniť do vnútroblokov. Nočnú časť bytov a komunikačné priestory umiestňujeme smerom na centrum mesta," uvádza sa v zámere.



Investor v rámci projektu počíta aj s viac ako 370 parkovacími miestami, nachádzať sa majú najmä v podzemných garážach. Projekt ráta aj s vybudovaním dopravného prepojenia s ulicou J. M. Hurbana pri mestskom parku. "Existujúce pešie ťahy na ulici T. Andrašovana ostanú zachované v pôvodnom vyhotovení. V súbehu komunikačného prepojenia ulice T. Andrašovana a ulice J. M. Hurbana navrhujeme vybudovať cyklotrasu a peší ťah," priblížila spoločnosť.



Celkové náklady na výstavbu polyfunkčného areálu v širšom centre Banskej Bystrice vyčíslila spoločnosť Byty Poprad na približne 25 miliónov eur. S výstavbou by chcela začať ešte v tomto roku, trvanie prác odhaduje na dva roky.