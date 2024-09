Investor chce v Brzotíne vybudovať solárny park s výkonom 6,7 MW

Brzotín 27. septembra (TASR) - Pri obci Brzotín v okrese Rožňava by mohla vzniknúť nová solárna elektráreň s predpokladaným inštalovaným výkonom 6,7 megawattu (MW). Vyplýva to zo zámeru spoločnosti Green Energy Holding, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Investor v rámci projektu nazvanom Solárny park Brzotín počíta s výstavbou fotovoltickej elektrárne na pozemku s rozlohou približne 9,1 hektára. Lokalita sa nachádza v blízkosti cesty spájajúcej obce Brzotín a Jovice.



"Predmetom činnosti je ekologická produkcia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov priamou premenou slnečnej energie. Cieľom je podpora rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky na Slovensku," skonštatoval investor v zámere.



Solárny park má zabezpečiť premenu slnečnej energie na jednosmerný elektrický prúd a následne na striedavý elektrický prúd. Vyprodukovanú elektrickú energiu chce investor prioritne dodávať do verejnej distribučnej siete. "Realizáciou investičného zámeru dôjde k vybudovaniu fotovoltického systému s predpokladaným inštalovaným výkonom 6,7 MW. Predpokladaná ročná výroba elektriny v zariadení je 8274 megawatthodín," uviedla spoločnosť.



Investor v súvislosti s fotovoltickou elektrárňou uvažuje aj nad inštaláciou batériového úložiska. Prispieť má k maximalizácii efektívnosti elektrárne a eliminácii energetických strát. "Potenciál batériových úložísk spočíva v akumulácii prebytkov vyrobenej elektrickej energie a jej vhodného využitia počas dňa, keď je dopyt po elektrickej energii v domácnostiach alebo v priemysle zvýšený," vysvetlila spoločnosť.



Celkové náklady investor v tejto fáze prípravy projektu nespresnil. V prípade realizácie zámeru počíta s tým, že prevádzka solárneho parku bude automatická a bez potreby stálej obsluhy. Plánuje však vytvoriť dve pracovné miesta pre miestnych obyvateľov, ktorých náplňou budú sezónne práce spojené napríklad s kosením trávnatých plôch areálu.