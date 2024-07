Investor chce v Haniske vybudovať priemyselné a logistické centrum

Haniska 25. júla (TASR) - Priemyselné a logistické centrum chce vybudovať v obci Haniska v okrese Prešov spoločnosť Kimex Group. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predbežný odhad nákladov stavby bude podľa investora približne 20.000.000 eur.



Viacúčelová hala bude určená aj na distribúciu, ľahkú výrobu, montáž, obchodné aktivity, služby rôzneho charakteru, ako je napríklad dátové centrum a podobne.



"Špecifickým účelom stavby je vytvorenie priestorových, technických, hygienických a environmentálnych podmienok pre obchod, služby a ľahkú výrobu a administratívneho zázemia pre firmy v súlade s environmentálnymi požiadavkami pre daný typ činnosti. V prípade skladových priestorov bude hala určená na skladovanie trvanlivého potravinového tovaru a nápojov, spotrebného tovaru a priemyselného tovaru," uvádza investor v zámere s tým, že v hale nebude skladovanie tovaru s krátkou trvanlivosťou, ako sú potraviny, ovocie a zelenina, ktoré potrebujú chladiace a mraziace sklady.



Užívateľom stavby bude podľa zámeru jedna väčšia spoločnosť alebo viaceré menšie spoločnosti, ktoré si prenajmú plochu viacúčelovej haly. Celková plocha pozemku je 48.004 štvorcových metrov a plocha stavieb je 26.653,42 štvorcového metra. Vzniknúť má i 65 parkovacích miest. Centrum bude umiestnené východne od obce Haniska, pri priemyselnej zóne bývalého areálu hydinární a diaľnice D1 vzdialenej približne 300 metrov. S výstavbou sa má začať v marci 2025.



Vytvorením nových pracovných miest, a to aj nepriamych, je podľa investora možné predpokladať zvýšenie životnej úrovne obyvateľov a rozvoj územia.



"Realizáciou a prevádzkovaním navrhovanej činnosti sa nepredpokladá významné primárne zaťaženie územia, keďže nepôjde o významnú výrobnú činnosť, ako sú ťažký priemysel, hutnícky priemysel, energetický priemysel so svojimi negatívnymi sprievodnými javmi vo forme významného znečistenia ovzdušia a povrchových a podzemných vôd a produkcie rôznych nebezpečných odpadov, respektíve znečisťujúcich látok," uvádza investor.