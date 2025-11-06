< sekcia Ekonomika
Investor chce v košickej časti Juh zriadiť dekontaminačnú linku
Zariadenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi má pozostávať z činností ako zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu a biodegradácie.
Autor TASR
Košice 6. novembra (TASR) - Na nevyužívanom pozemku v areáli bývalého strojárenského podniku v košickej mestskej časti Juh by mohla vzniknúť dekontaminačná linka. Vyplýva to zo zámeru, ktorý v uplynulých dňoch predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) spoločnosť Recyklačné hospodárstvo.
„Účelom navrhovanej činnosti je upraviť odpad dekontamináciou, respektíve zhodnotenie nebezpečných odpadov prevažne znečistených zemín a kameniva z priľahlého regiónu. Kapacita zariadenia na zber, prepravu, spracovanie a zhodnotenie nebezpečných odpadov je asi 7500 t/rok,“ uvádza investor.
Navrhované zariadenie má byť umiestnené v existujúcich stavbách a na existujúcich plochách v areáli spoločnosti. „Dekontaminačná plocha pozostáva z deviatich samostatných pojazdných boxov vymedzených existujúcimi stĺpmi haly, z ktorých tri sú určené na priamu dekontamináciu. Zvyšné boxy slúžia ako manipulačné plochy, z toho štyri boxy sú určené na skladovanie prijatých odpadov a dva na skladovanie zdekontaminovaného materiálu,“ dodáva s tým, že celková plocha boxov má byť 677 štvorcových metrov.
Zariadenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi má pozostávať z činností ako zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu a biodegradácie. „Enzymatická biodegradácia nie je náročná na strojné zariadenie, prevádzka si vyžaduje minimálne ekonomické náklady. Výstupy z biodegradácií sú ekologicky prijateľné zložky,“ tvrdí.
Frekvencia zásobovacej a odbytovej dopravy má predstavovať desať vozidiel denne. Investor chce začať s výstavbou po zabezpečení právoplatného stavebného povolenia. Ukončiť ju plánuje v treťom kvartáli budúceho roka. Prevádzka si má vyžiadať potrebu najmenej štyroch nových pracovníkov.
