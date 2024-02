Investor chce v Malom Krtíši vybudovať novú priemyselnú halu

Malý Krtíš 7. februára (TASR) - V priemyselnom parku v obci Malý Krtíš by mohla pribudnúť nová výrobno-skladová hala. Odhadované náklady na jej výstavbu predstavujú deväť miliónov eur, prácu by tu mohlo nájsť 240 zamestnancov. Vyplýva to zo zámeru spoločnosti Rede-Project, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Novú trojpodlažnú halu v Malom Krtíši chce investor umiestniť do už existujúceho priemyselného parku v južnej časti obce. "Halu bude možné využívať na skladovanie hotových výrobkov a ich následnú expedíciu, ale aj na montážne práce a kompletizáciu výrobkov," uvádza sa v zámere. Spoločnosť Rede-Project zaoberajúca sa projektovaním priemyselných stavieb v rámci zámeru vystupuje ako investor, užívateľom haly by bol budúci nájomca.



Výrobno-skladová hala by mala byť pristavaná k už existujúcej skladovej hale v tunajšom priemyselnom parku, stavba by mala tvar písmena L. "V rámci vnútorného usporiadania haly je v severnej časti haly navrhovaný trojpodlažný sociálno-administratívny vstavok. Technický vstavok je navrhnutý v juhovýchodnom rohu haly. Okrem toho budú v hale umiestnené dva hygienické vstavky," priblížil investor s tým, že súčasťou haly má byť aj fotovoltická elektráreň s výkonom do 1,5 megawattu.



Celková plocha riešeného územia v rámci projektu predstavuje približne 30.500 štvorcových metrov, podlahová plocha haly s administratívnymi vstavkami má presiahnuť 16.000 štvorcových metrov. Investor počíta aj s vybudovaním vyše 150 parkovacích miest či revitalizáciou bezprostredného okolia haly. "Výsadby navrhované v rámci sadových úprav slúžia ako izolačná zeleň, najmä z dôvodu zníženia hluku, prašnosti a prúdenia vetra," vysvetľuje zámer.



Celkové predpokladané náklady na výstavbu novej výrobno-skladovej haly predstavujú deväť miliónov eur. Vzniknúť by tu malo 240 pracovných miest, z toho 22 administratívnych pozícií. So stavebnými prácami by chcel investor začať v prvej polovici tohto roka, trvanie výstavby odhaduje na jeden rok.