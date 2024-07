V Moldave nad Bodvou chcú postaviť zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Moldava nad Bodvou 18. júla (TASR) - Investor chce v Moldave nad Bodvou vybudovať nové zariadenie na zhodnocovanie odpadov. Vzniknúť má pri bioplynovej stanici. Vyplýva to zo zámeru, ktorý na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) predložila spoločnosť Biolik energy.



Nové zariadenie má mať kapacitu nad 5000 ton. Vychádzajúc z technológie a hygienizačnej linky by kapacita zhodnoteného odpadu mohla dosiahnuť maximálne 24.960 ton za rok.



"Výstupom navrhovanej činnosti sú odpady, ktoré slúžia ako surovina pre susediacu existujúcu Bioplynovú stanicu Moldava nad Bodvou," uvádza investor v zámere s tým, že novonavrhované zariadenie spoločnosti nie je súčasťou bioplynovej stanice napriek tomu, že by malo byť umiestené v jej areáli.



"Prísun odpadov a vstupných surovín je realizovaný nákladnými autami s ložnou plochou, cisternou alebo kontajnerom. Odpady a vstupné suroviny sú po dovoze vizuálne skontrolované, zvážené na mostovej váhe a zaevidované. Následne sa umiestnia do haly na preberanie a úpravu, alebo na plochu zberu odpadov," uvádza sa v technologickom popise navrhovanej činnosti.



Výrobná hala je navrhnutá na skladovanie a manipuláciu maximálneho množstva odpadu v objeme 50 ton. V prevádzke by mali byť spracovávané aj vedľajšie živočíšne produkty. Odpady, ktoré budú skladované v uvedenej hale, budú po procese hygienizácie prepravované potrubím do zásobníka bioplynovej stanice, kde budú zhodnocované.



Odpady a vstupné suroviny, ktoré nie je potrebné podrobiť' procesu hygienizácie, sa majú dodávať priamo do zavážacích nádrží samostatným vstupom pre tuhé odpady, alebo v prípade kvapalných odpadov a vstupných surovín prečerpávacou stanicou, prípadne čerpadlom na vozidle.



Investor chcel pôvodne zvýšiť kapacitu zhodnocovania odpadov v bioplynovej stanici. Takýto zámer predložil v júni. Neskôr vzal späť návrh na začatie zisťovacieho konania v rámci procesu EIA. Následne preložil zámer, ktorý hovorí o vybudovaní nového zariadenia na zhodnocovanie odpadov pri bioplynovej stanici.



Firma odhaduje celkové predpokladané náklady na realizáciu na sumu 780.000 eur. Z toho majú predstavovať náklady na výrobnú halu 480.000 eur a na technológiu ďalších 300.000 eur. S prevádzkou chce začať v poslednom štvrťroku tohto roka.