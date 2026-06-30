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Investor chce v Opatovciach nad Nitrou vybudovať apartmánové domy
Spoločnosť chce ubytovací komplex vybudovať na nezastavanom, poľnohospodársky využívanom pozemku.
Autor TASR
Opatovce nad Nitrou 30. júna (TASR) - Súkromný investor plánuje v Opatovciach nad Nitrou v okrese Prievidza vybudovať komplex rekreačného ubytovania. Zahŕňať má desať domov s apartmánmi, ako i súvisiacu infraštruktúru za viac ako 46 miliónov eur.
Ubytovací komplex Panoráma má vzniknúť ako väzba na blízke bojnické kúpele, zahŕňať má desať ubytovacích domov, v každom z nich sa má nachádzať 14 apartmánov, spresnila spoločnosť GYS Properties so sídlom v Bratislave v zámere, ktorý predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.
Investor plánuje komplex vystavať ako zelenú architektúru, ktorá bude energeticky úsporná a šetrná k prírode. Zeleň má podľa neho tvoriť prevažnú časť zelených terás tak pred budovami, ako aj medzi nimi, na ich strechách a pochôdznych terasách.
Komplex spoločnosť navrhla z desiatich solitérov situovaných do troch terasových úrovní vzhľadom na terén. Jednotlivé ubytovacie jednotky majú byť päťpodlažné, pričom posledné podlažie je ustupujúce a v prvom sú riešené parkovacie státia. Súčasťou investície má byť i súvisiaca infraštruktúra vrátane dopravného napojenia a parkovacích státí - garážových je 153 a vonkajších 36.
Spoločnosť chce ubytovací komplex vybudovať na nezastavanom, poľnohospodársky využívanom pozemku. V zámere priblížila, že samospráva obce ešte v roku 2015 schválila využitie pozemku na funkčné plochy zmiešaných funkcií prevažne s mestskou štruktúrou a rekreačné územie podľa platného územného plánu.
Predpokladané investičné náklady stavby odhadla firma na 46.045.000 eur. S výstavbou komplexu chce v nadväznosti na získanie povolení začať na jar budúceho roka, dokončiť ho o rok neskôr.
Ubytovací komplex Panoráma má vzniknúť ako väzba na blízke bojnické kúpele, zahŕňať má desať ubytovacích domov, v každom z nich sa má nachádzať 14 apartmánov, spresnila spoločnosť GYS Properties so sídlom v Bratislave v zámere, ktorý predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.
Investor plánuje komplex vystavať ako zelenú architektúru, ktorá bude energeticky úsporná a šetrná k prírode. Zeleň má podľa neho tvoriť prevažnú časť zelených terás tak pred budovami, ako aj medzi nimi, na ich strechách a pochôdznych terasách.
Komplex spoločnosť navrhla z desiatich solitérov situovaných do troch terasových úrovní vzhľadom na terén. Jednotlivé ubytovacie jednotky majú byť päťpodlažné, pričom posledné podlažie je ustupujúce a v prvom sú riešené parkovacie státia. Súčasťou investície má byť i súvisiaca infraštruktúra vrátane dopravného napojenia a parkovacích státí - garážových je 153 a vonkajších 36.
Spoločnosť chce ubytovací komplex vybudovať na nezastavanom, poľnohospodársky využívanom pozemku. V zámere priblížila, že samospráva obce ešte v roku 2015 schválila využitie pozemku na funkčné plochy zmiešaných funkcií prevažne s mestskou štruktúrou a rekreačné územie podľa platného územného plánu.
Predpokladané investičné náklady stavby odhadla firma na 46.045.000 eur. S výstavbou komplexu chce v nadväznosti na získanie povolení začať na jar budúceho roka, dokončiť ho o rok neskôr.