Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. jún 2026Meniny má Melánia
< sekcia Ekonomika

Investor chce v Opatovciach nad Nitrou vybudovať apartmánové domy

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Spoločnosť chce ubytovací komplex vybudovať na nezastavanom, poľnohospodársky využívanom pozemku.

Autor TASR
Opatovce nad Nitrou 30. júna (TASR) - Súkromný investor plánuje v Opatovciach nad Nitrou v okrese Prievidza vybudovať komplex rekreačného ubytovania. Zahŕňať má desať domov s apartmánmi, ako i súvisiacu infraštruktúru za viac ako 46 miliónov eur.

Ubytovací komplex Panoráma má vzniknúť ako väzba na blízke bojnické kúpele, zahŕňať má desať ubytovacích domov, v každom z nich sa má nachádzať 14 apartmánov, spresnila spoločnosť GYS Properties so sídlom v Bratislave v zámere, ktorý predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Investor plánuje komplex vystavať ako zelenú architektúru, ktorá bude energeticky úsporná a šetrná k prírode. Zeleň má podľa neho tvoriť prevažnú časť zelených terás tak pred budovami, ako aj medzi nimi, na ich strechách a pochôdznych terasách.

Komplex spoločnosť navrhla z desiatich solitérov situovaných do troch terasových úrovní vzhľadom na terén. Jednotlivé ubytovacie jednotky majú byť päťpodlažné, pričom posledné podlažie je ustupujúce a v prvom sú riešené parkovacie státia. Súčasťou investície má byť i súvisiaca infraštruktúra vrátane dopravného napojenia a parkovacích státí - garážových je 153 a vonkajších 36.

Spoločnosť chce ubytovací komplex vybudovať na nezastavanom, poľnohospodársky využívanom pozemku. V zámere priblížila, že samospráva obce ešte v roku 2015 schválila využitie pozemku na funkčné plochy zmiešaných funkcií prevažne s mestskou štruktúrou a rekreačné územie podľa platného územného plánu.

Predpokladané investičné náklady stavby odhadla firma na 46.045.000 eur. S výstavbou komplexu chce v nadväznosti na získanie povolení začať na jar budúceho roka, dokončiť ho o rok neskôr.
.

Neprehliadnite

Program 16-finále MS v noci z utorka 30. júna na stredu 1. júla

SHMÚ: Teploty na Slovensku prekonali rekord, dosiahli 41 stupňov

JANČOVIČOVÁ: Bolesť chrbta často pripisujeme medzistavcovej platničke

SHMÚ: Zmenil sa celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu