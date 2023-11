Investor chce v Rimavskej Sobote postaviť nové obchodné centrum

Rimavská Sobota 21. novembra (TASR) - V Rimavskej Sobote môže vzniknúť nové obchodné centrum za vyše deviatich miliónov eur. V polyfunkčnom komplexe by podľa odhadov našlo prácu približne 80 ľudí. Počíta s tým zámer spoločnosti KLM real estate, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Investičný zámer navrhovateľa s názvom Retail Park Rimavská Sobota predstavuje polyfunkčný komplex pozostávajúci z troch samostatných objektov. Dve jednopodlažné budovy by mali slúžiť na predaj potravinového či spotrebného tovaru, tretím objektom bude prevádzka známej siete rýchleho občerstvenia. Súčasťou areálu má byť aj vyše 200 parkovacích miest.



"V objektoch A a B bude predbežne 10 samostatných blokov s priamymi vstupmi z južnej a východnej fasády, takže jednotlivé nájomné priestory môžu fungovať prevádzkovo samostatne a nezávisle od seba," priblížila spoločnosť s tým, že súčasťou prevádzky rýchleho občerstvenia bude i detské ihrisko či priestor na drive-thru nákup.



Obchodné centrum sa má nachádzať v mestskej časti Sobôtka na trávnatom pozemku v blízkosti frekventovanej križovatky ciest I/16 a I/75, ktorá v súčasnosti prechádza rekonštrukciou. Zámer počíta s napojením areálu z Cukrovarskej ulice prostredníctvom kruhového objazdu, ktorý by vznikol rekonštrukciou už existujúcej križovatky pri areáli SAD.



Celkové predpokladané náklady na výstavbu obchodného centra predstavujú približne 9,2 milióna eur. Začiatok výstavby investor odhaduje v polovici budúceho roka, komplex by v tom prípade mohol byť dokončený na jar 2025. Celkovo by tam mohlo vzniknúť asi 80 nových pracovných miest.



"Na zabezpečenie budúcej prevádzky prenajímateľných objektov bude potrebných približne 60 zamestnancov. V prevádzke rýchleho občerstvenia bude zamestnaných 20 pracovníkov," priblížila spoločnosť.