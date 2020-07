Investor chce v Turčianskych Tepliciach vybudovať remeselný pivovar

Turčianske Teplice 30. júla (TASR) - Súkromný investor plánuje v Turčianskych Tepliciach vybudovať remeselný pivovar. Orientovať sa chce na výrobu piva pre reštauračné zariadenia a iných záujemcov, pričom počíta s ročnou kapacitou výroby 20.000 hektolitrov.



Halu, do ktorej umiestni technológiu na výrobu piva, chce investor umiestniť v katastri mestskej časti Diviaky, ako vyplýva ďalej zo zámeru, ktorý spoločnosť KORY so sídlom v Bratislave predložila orgánom na posúdenie.



Firma sa chce zamerať na varenie rôznych druhov pív i sezónnych špecialít, svoj zámer odôvodnila i tým, že ponuka piva vareného v remeselnom pivovare v Diviakoch bude obohatením a spestrením pivovarníckeho trhu v okolí. "V posledných rokoch bolo na Slovensku uvedených do prevádzky okolo 75 malých pivovarov a je predpoklad, že v roku 2020 pribudne do ponuky viacero nových miest. V rámci Žilinského kraja je uvedených do prevádzky 13 minipivovarov, v okrese Turčianske Teplice sa remeselný pivovar nenachádza," pripomenul investor.



Celkové náklady na výstavbu pivovaru spoločnosť odhadla na približne 700.000 eur. Prácu by si tam malo nájsť päť ľudí.