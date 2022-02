V Žiari nad Hronom chcú postaviť nový logistický park s ľahkou výrobou

Žiar nad Hronom 14. februára (TASR) – Spoločnosť Contera Management SK chce v Žiari nad Hronom vybudovať nový logistický park určený na ľahkú výrobu, naskladňovanie a preskladňovanie tovaru. Predpokladané investičné náklady predstavujú 22 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Plánované miesto výstavby sa nachádza na južnom okraji mesta Žiar nad Hronom medzi rýchlostnou cestou R1 a riekou Hron. "Na ploche územia sa v súčasnosti nachádzajú trvalý trávny porast a vzrastlé dreviny. V blízkom okolí sa nachádzajú autobazár, logistické haly a priemyselné areály," priblížil investor. Celková plocha parciel je takmer 100 hektárov.



V novom logistickom parku by mala vyrásť hala s rozlohou takmer 4,2 hektára, v druhom variante investor počíta i s výstavbou menšej haly na ploche viac ako 3200 štvorcových metrov. Užívateľmi logistického parku majú byť budúci nájomcovia priestorov, začiatok výstavby investor očakáva v treťom kvartáli tohto roka.



Spoločnosť Contera Management SK predpokladá pri výstavbe nasadenie približne 150 pracovníkov. Nový logistický park by mal podľa investora priniesť vznik približne 300 pracovných miest, z toho 100 v oblasti administratívy.