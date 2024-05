Investor chce vo Fiľakove vyrábať auto s retro dizajnom

Fiľakovo 23. mája (TASR) - Spoločnosť Patack Motors, ktorá umiestni výrobu v novovybudovanej priemyselnej hale v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove, bude vyrábať mestský automobil s retro dizajnom i elektrickým pohonom. Firma už novú halu prebrala do svojho užívania, výrobu plánuje spustiť počas júla. Pre TASR to za spoločnosť Patack Motors uviedla Soňa Matúšková.



V novopostavenej výrobnej hale vo Fiľakove sa v súčasnosti realizuje inštalácia potrebnej technológie, výrobu firma spustí po jej dokončení. Na začiatok spoločnosť zamestná 16 ľudí, v súvislosti s rozšírením výroby v budúcnosti počíta s navýšením pracovných miest o viac ako dvojnásobok.



Spoločnosť Patack Motors sa zaoberá vývojom a výrobou mestského automobilu s dizajnom z obdobia 30. rokov minulého storočia, vozidlo pomenovali Rodster. "Inšpiráciou pre vývoj boli klasické autá v džentlmenskom štýle, ktoré v súčasnosti na európskych cestách chýbajú. Cieľovou skupinou sú obyvatelia miest, ktorí hľadajú efektívny, ekologický a zábavný spôsob dopravy," priblížila Matúšková. Vozidlo bude vyrábané s elektrickým i benzínovým pohonom, dostupné bude vo verzii kabriolet i bez strechy.



Fiľakovská hala má firme slúžiť ako komplexné centrum pre vývoj, výrobu a montáž vozidiel. "V technologickom centre budú prebiehať procesy zdokonaľovania materiálov a komponentov, vďaka čomu bude závod slúžiť ako základňa pre inovatívne riešenia. Okrem toho sa tu bude vyrábať kompletné vozidlo, od dielov karosérie cez povrchové úpravy až po finálnu montáž," uviedla Matúšková s tým, že súčasťou priestorov bude aj showroom pre zákazníkov.



Spoločnosť očakáva, že investícia vo Fiľakove bude mať pozitívny dopad na mesto i región. Okrem vytvorenia nových pracovných miest, chcú podporiť aj lokálnych dodávateľov. Investíciu vníma pozitívne aj miestna samospráva. "Som veľmi rád, že do areálu bývalého Kovosmaltu prichádza nový investor. Bojujeme už viac ako šesť rokov, aby sme odstránili urbanistickú jazvu po bývalom výrobnom podniku a vytvorili nové pracovné miesta," skonštatoval primátor Fiľakova Attila Agócs.



Výstavba novej výrobnej haly v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove odštartovala vlani vo februári, práce dokončili na jeseň. Na realizáciu projektu za viac ako štyri milióny eur získalo mesto financie z programu Interreg a štátneho rozpočtu, ako spoluinvestor do projektu sumou 400.000 eur vstúpil aj Banskobystrický samosprávny kraj. Spoločnosť Patack Motors, ktorá tu umiestni výrobu, vzišla z obchodnej verejnej súťaže. Nájomná zmluva bola uzavretá na obdobie piatich rokov s možnosťou predĺženia na ďalších päť rokov.