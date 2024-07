V Senci chcú vybudovať zariadenie na zhodnocovanie plastových odpadov

Senica 17. júla (TASR) - V priemyselnej časti mesta Senica plánuje investor vybudovať zariadenie na zhodnocovanie plastových odpadov termochemickým procesom. Vyplýva to zo správy o hodnotení navrhovanej činnosti, ktorú spoločnosť Seteco predložila v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Účelom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie zmesových plastových odpadov termochemickým procesom s cieľom využitia výstupných produktov v obehovom hospodárstve," uvádza sa v správe o hodnotení navrhovanej činnosti. Pri technologickom procese by podľa investora nedochádzalo k žiadnym spaľovacím procesom, pričom technologické zariadenie by nebolo zdrojom emisií.



Lokalita pre umiestnenie navrhovanej činnosti sa nachádza v južnej časti mesta v priemyselnej zóne Kaplinské pole. V okolí sú priemyselné výrobné spoločnosti. Termín začatia výstavby predpokladá investor v roku 2024. Ukončenie výstavby a spustenie prevádzky zariadenia by mohlo byť o rok neskôr. Predpokladané náklady na realizáciu zámeru sú 7.000.000 eur.