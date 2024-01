Investor chce zbúrať hotel na Trangoške, plánuje apartmánové domy

Horná Lehota 10. januára (TASR) - Horský hotel Trangoška pod vrcholom Chopku v okrese Brezno by mohli v budúcnosti nahradiť nové apartmánové domy. Počíta s tým zámer investora, ktorý plánuje starý hotel zbúrať a na jeho mieste postaviť päť nových rekreačných objektov. Vyplýva to z dokumentácie, ktorú predložilo v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) občianske združenie Trangoška.



Zámerom investora je prestavba areálu hotela v lokalite Trangoška, ktorého objekty sú podľa neho už v nevyhovujúcom a zastaranom stave. V projekte počíta s asanáciou súčasných objektov a prípravou lokality na výstavbu piatich apartmánových domov - chaletov.



"Súčasťou areálu bude aj nové infocentrum, slúžiace pre všetkých turistov a verejnosť. Infocentrum bude obsahovať aj byt správcu areálu," priblížil investor. V zámere tiež uvádza, že má v platnosti vydané búracie povolenie, územné rozhodnutie a stavebné povolenie na realizáciu navrhovanej činnosti, ktorú úrady posudzovali ešte v roku 2005.



Horský hotel Trangoška fungoval od začiatku 80. rokov minulého storočia, celková ubytovacia kapacita predstavovala 120 lôžok. Investor chce hotel nahradiť päticou dvoj- a trojpodlažných apartmánových domov so zvýšeným podkrovím. V projekte počíta s celkom 34 rekreačnými apartmánmi s kapacitou pre 92 ľudí.



"Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v rámci pôvodného areálu horského hotela na pozemkoch o výmere 5089 metrov štvorcových. Stavby budú umiestnené na pozemku vo vlastníctve investora. Budú zaberať pozemky, ktoré boli aj doteraz zastavané. K záberu nových plôch nedôjde," uvádza sa v zámere.



Celkové predpokladané náklady na realizáciu zámeru investor odhaduje na približne dva milióny eur. S prácami by chcel začať ešte v tomto roku, predpokladaná doba realizácie výstavby je 24 mesiacov.