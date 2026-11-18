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Investor kúpil v MČ Košice - Juh pozemky, chce postaviť 1400 bytov
Na území pri križovatke Alejovej a Moldavskej ulice plánujú vybudovať novú rezidenčnú štvrť.
Autor TASR
Košice 18. novembra (TASR) - V košickej mestskej časti (MČ) Juh získali pozemky s rozlohou približne 58.000 štvorcových metrov (m2) finančná skupina Wood & Company a developer Occam Real Estate. Na území pri križovatke Alejovej a Moldavskej ulice plánujú vybudovať novú rezidenčnú štvrť s viac ako 1400 bytmi. Informovali o tom v stredu obe spoločnosti.
Podľa tlačovej správy sa návrh projektu pripravuje v spolupráci s mestom a jeho budúcu podobu pomôže určiť architektonická súťaž. Pozemky odkúpila spoločnosť VSA Development, spoločný podnik Wood & Company a Occam Real Estate, od spoločnosti Sconto Nábytek. Wood & Company je v projekte majoritným partnerom, Occam Real Estate minoritným partnerom a manažérom.
Dané územie v širšom centre Košíc je v súčasnosti nevyužívané. Má však napojenie na inžinierske siete, dobrú dopravnú dostupnosť vrátane električkovej dopravy a v okolí sa nachádzajú školy, športoviská, obchody aj ďalšie služby. Platný územný plán umožňuje podľa investora plánovanú rezidenčnú výstavbu bez potreby jeho zmeny. Predpokladaná nadzemná hrubá podlažná plocha projektu dosahuje 120.000 m2.
„Mesto Košice dobre poznáme, pôsobíme tam už veľa rokov. Vidíme ho ako trh s veľkým potenciálom, ale aj s nedostatočnou ponukou nových bytov. Po úspešnom predaji kancelárskej budovy Business Centrum Tesla 1 a rozbehnutí výstavby Rezidencie Tesla so 192 bytmi je táto akvizícia ďalším krokom v našom pôsobení v meste,“ povedal Marek Kalma, výkonný riaditeľ a konateľ Occam Real Estate. Doplnil, že s Wood & Company majú už zabehnutú spoluprácu na projekte Nová Merina v Trenčíne. „V Košiciach plánujeme zúročiť naše skúsenosti a pripraviť kvalitný projekt, ktorý bude prirodzenou súčasťou okolitej štvrte,“ skonštatoval.
Konkrétna podoba projektu vzíde z ďalšej prípravy a architektonickej súťaže, na ktorej sa má podieľať aj Útvar hlavného architekta mesta Košice.
„Tento projekt je pre nás príležitosťou rozšíriť rezidenčné investície do ďalšieho regiónu. V spolupráci s Occam Real Estate chceme využiť potenciál tejto lokality a pripraviť projekt dostupného bývania veľkého rozsahu s kvalitnými verejnými priestormi, ktorý bude mať dlhodobú hodnotu pre budúcich obyvateľov aj našich investorov,“ uviedol lokálny partner Wood & Company Martin Šmigura.
Investícia je súčasťou fondu Wood & Company KE Residential Fund.
Podľa tlačovej správy sa návrh projektu pripravuje v spolupráci s mestom a jeho budúcu podobu pomôže určiť architektonická súťaž. Pozemky odkúpila spoločnosť VSA Development, spoločný podnik Wood & Company a Occam Real Estate, od spoločnosti Sconto Nábytek. Wood & Company je v projekte majoritným partnerom, Occam Real Estate minoritným partnerom a manažérom.
Dané územie v širšom centre Košíc je v súčasnosti nevyužívané. Má však napojenie na inžinierske siete, dobrú dopravnú dostupnosť vrátane električkovej dopravy a v okolí sa nachádzajú školy, športoviská, obchody aj ďalšie služby. Platný územný plán umožňuje podľa investora plánovanú rezidenčnú výstavbu bez potreby jeho zmeny. Predpokladaná nadzemná hrubá podlažná plocha projektu dosahuje 120.000 m2.
„Mesto Košice dobre poznáme, pôsobíme tam už veľa rokov. Vidíme ho ako trh s veľkým potenciálom, ale aj s nedostatočnou ponukou nových bytov. Po úspešnom predaji kancelárskej budovy Business Centrum Tesla 1 a rozbehnutí výstavby Rezidencie Tesla so 192 bytmi je táto akvizícia ďalším krokom v našom pôsobení v meste,“ povedal Marek Kalma, výkonný riaditeľ a konateľ Occam Real Estate. Doplnil, že s Wood & Company majú už zabehnutú spoluprácu na projekte Nová Merina v Trenčíne. „V Košiciach plánujeme zúročiť naše skúsenosti a pripraviť kvalitný projekt, ktorý bude prirodzenou súčasťou okolitej štvrte,“ skonštatoval.
Konkrétna podoba projektu vzíde z ďalšej prípravy a architektonickej súťaže, na ktorej sa má podieľať aj Útvar hlavného architekta mesta Košice.
„Tento projekt je pre nás príležitosťou rozšíriť rezidenčné investície do ďalšieho regiónu. V spolupráci s Occam Real Estate chceme využiť potenciál tejto lokality a pripraviť projekt dostupného bývania veľkého rozsahu s kvalitnými verejnými priestormi, ktorý bude mať dlhodobú hodnotu pre budúcich obyvateľov aj našich investorov,“ uviedol lokálny partner Wood & Company Martin Šmigura.
Investícia je súčasťou fondu Wood & Company KE Residential Fund.