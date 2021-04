Investor lyžiarskej haly na Donovaloch chce podať žalobu na súd

Bratislava 20. apríla (TASR) - Investor letnej lyžiarskej haly na Donovaloch je pripravený podať žalobu na súd pre zastavenie posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v oblasti výstavby haly ministerstvom životného prostredia. Pre TASR to uviedol advokát Ondrej Urban zastupujúci spoločnosť Donovalley, ktorá plánuje halu postaviť.



Envirorezort podľa Urbana v prvom stupni rozhodovania nesprávne právne posúdil vec a vydal nezákonné rozhodnutie. Investor podal k rozhodnutiu rozklad, v ktorom opísal všetky právne pochybenia envirorezortu. „Súčasne navrhol, aby ministerstvo ako rozkladový orgán zrušilo predmetné nezákonné rozhodnutie o zastavení konania, a tým umožnilo vykonanie riadneho a zákonného posúdenia vplyvov na životné prostredie vecne príslušným orgánom tak, ako to vyžaduje príslušná legislatíva," hovorí Urban.



Ak by nebolo vyhovené investorovmu rozkladu, spoločnosť je pripravená podať žalobu na súd. „Investor je pripravený ďalej brániť ochranu svojich práv a právom chránených záujmov aj súdnou cestou," poznamenal Urban.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zastavilo proces EIA, pretože investor neodstránil nedostatky vo svojom zámere, ktoré rezort požadoval. Proces EIA je nevyhnutný najmä pri väčších investičných projektoch. Proti rozhodnutiu sa môže investor odvolať.



V decembri minulého roka MŽP požiadalo spoločnosť, aby do 30 dní predložila zámer navrhovanej činnosti s 556 parkovacími miestami tak, ako to uviedla v správe o hodnotení. V procese EIA bolo v pôvodnom zámere výstavby haly 485 parkovacích miest, ale na základe technického riešenia projektu v správe o hodnotení zvýšili parkovanie na 556 miest.



V minulom roku envirorezort prebral konanie o výstavbe letnej lyžiarskej haly. Chcel dôkladne preveriť podmienky na vydanie záverečného stanoviska s dôrazom na ochranu prírody. Pozrieť sa mal aj na kroky, ktoré doteraz podnikol Okresný úrad (OÚ) v Banskej Bystrici.



Vo veci výstavby haly vlani podala okresná prokuratúra žalobu na Krajský súd v Banskej Bystrici. OÚ v Banskej Bystrici zrušil rozhodnutie obce Donovaly o umiestnení lyžiarskej haly Donovalley Resort. Investor nateraz nemôže pokračovať v realizácii projektu.



Projektový manažér haly Igor Obšajsník povedal, že spoločnosť Donovalley v procese výstavby letnej lyžiarskej haly nepochybila. Deklaroval, že sa vždy riadila právoplatnými rozhodnutiami úradov.



Lyžiarska hala Donovalley Resort má slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, plávanie, korčuľovanie a hokej. Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu. Hala by mala mať rozlohu 4,48 hektára a stáť 60 miliónov eur. Petíciu proti jej výstavbe podpísalo viac ako 23 000 ľudí.