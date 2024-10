Investor má záujem stavať Veterný park Popudinské Močidľany-Radošovce

Radošovce/Popudinské Močidľany 23. októbra (TASR) - Súkromný investor sa naďalej zaujíma o výstavbu veterného parku v katastrálnom území obcí Popudinské Močidľany a Radošovce v okrese Skalica. Spoločnosť WSB Invest predložila do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie správu o hodnotení navrhovanej činnosti, ktorá počíta s tromi variantmi prípadnej výstavby.



V zámere predloženom ešte v závere roka 2020 počítal investor s výstavbou piatich alebo siedmich veterných turbín. V súčasnom návrhu pridáva aj tretí variant so šiestimi turbínami. Doplnený variant počíta s menším priemerom listov rotora, pričom celková výška veternej elektrárne by bola namiesto 270 metrov iba 230 metrov.



Predpokladané náklady sú v závislosti od prípadných realizovaných variantov od 39 do 54,6 milióna eur. Z predloženého materiálu takisto vyplýva, že dotknuté územie sa nachádza v extraviláne obcí, z prevažnej väčšiny je vedené ako orná pôda. Začiatok výstavby je v prípade nadobudnutí požadovaných povolení plánovaný na prvý štvrťrok 2027.