Investor plánuje modernizáciu družstva v Trebeľovciach

Trebeľovce 16. januára (TASR) - Poľnohospodárske družstvo v Trebeľovciach v okrese Lučenec by mohlo prejsť výraznejšou modernizáciou a rozšírením chovu dojníc za približne 4,5 milióna eur. Investícia by priniesla aj vznik nových pracovných miest. Počíta s tým zámer, ktorý na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) predložilo AGRO družstvo Rapovce.



Poľnohospodársky areál v Trebeľovciach, v miestnej časti Muľka, slúži na živočíšnu prvovýrobu od 70. rokov minulého storočia. V minulosti bol súčasťou Jednotného roľníckeho družstva (JRD) Rapovce, v súčasnosti ho využíva AGRO družstvo Rapovce, ktoré vzniklo združením majetkových podielov členov JRD.



Spoločnosť v súčasnosti pracuje na príprave projektu modernizácie družstva, ktorej cieľom má byť zlepšenie životných podmienok zvierat i rozšírenie chovu dojníc. Rekonštrukcia areálu má tiež priniesť zníženie tvorby amoniaku a zníženie energetickej náročnosti prevádzky areálu. V rámci zámeru investor počíta s rekonštrukciou pôvodných maštalí i existujúcej infraštruktúry.



"V rámci technickej modernizácie objektov budú realizované výmeny nevyhovujúceho hradenia vo všetkých prevádzkovaných objektoch, opravy podláh, výmena okenných výplní. Vymenia sa tie rúrkové zábrany, ktoré sú skorodované a poškodené, aby sa znížilo riziko úrazu pre chované zvieratá aj obslužný personál," priblížila spoločnosť s tým, že v rámci technologickej modernizácie chce v chove dojníc uplatniť smart technológie, a to najmä v oblasti monitorovania zdravia a zabezpečenia pracovných úkonov pri chove dobytka.



Súčasťou pripravovaného projektu je tiež výstavba nových maštalí, vďaka ktorým by sa kapacita chovaných dojníc v areáli zvýšila zo súčasných 565 na takmer 900. Zámer počíta aj so zriadením novej modernej dojárne či s výstavbou fotovoltickej elektrárne.



S realizáciou modernizácie poľnohospodárskeho družstva v Muľke by spoločnosť chcela začať v tomto roku, náklady odhaduje na 4,5 milióna eur. V areáli v súčasnosti pracuje 12 zamestnancov, rozšírenie chovu dojníc by podľa investora prinieslo i vznik šiestich nových pracovných miest.