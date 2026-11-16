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Investor plánuje na okraji Trnavy vybudovať veľkokapacitnú pekáreň
Predpokladané investičné náklady sú 150 miliónov eur.
Autor TASR
Trnava 16. novembra (TASR) - Vo výrobnej zóne situovanej na severozápadnom okraji Trnavy plánuje investor vybudovať prevádzku veľkokapacitnej pekárne. Predpokladané investičné náklady sú 150 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru spoločnosti Profrost Slovakia predloženého do zisťovacieho konania v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
„Potreba realizácie činnosti vyplýva z rastúceho dopytu po mrazených pekárenských výrobkoch na domácom a zahraničnom trhu. Projekt umožní vytvorenie výrobnej kapacity približne 274 ton za deň, zefektívnenie logistických procesov a vytvorenie nových pracovných miest v regióne,“ uvádza sa v predloženom zámere. Investor predpokladá potrebu 130 zamestnancov, ktorí by mali pracovať v dvojzmennej prevádzke.
Súčasťou zámeru je výstavba a prevádzka veľkokapacitnej pekárne pozostávajúca z objektu haly s výrobnými a skladovými priestormi, spevnených plôch, prístupových ciest a zelených plôch. V rámci vyvolaných investícií sa navrhuje vybudovanie novej kombinovanej čistiarne odpadových vôd, pretože existujúca nemá dostatočnú kapacitu pre potreby navrhovaného stavebného zámeru.
Objekt haly sa má rozprestierať na ploche 25.650 štvorcových metrov. „Navrhovaná činnosť je umiestnená na severozápadnom okraji Trnavy, na okraji výrobnej zóny, situovanej medzi priemyselným areálom Agropodniku a obchvatom mesta,“ informuje navrhovateľ v zámere. Začiatok výstavby je v prípade úspešného dokončenia povoľovacích procesov predbežne naplánovaný na jún 2027. Pekáreň by mohla byť uvedená do prevádzky na konci roka 2028.
„Potreba realizácie činnosti vyplýva z rastúceho dopytu po mrazených pekárenských výrobkoch na domácom a zahraničnom trhu. Projekt umožní vytvorenie výrobnej kapacity približne 274 ton za deň, zefektívnenie logistických procesov a vytvorenie nových pracovných miest v regióne,“ uvádza sa v predloženom zámere. Investor predpokladá potrebu 130 zamestnancov, ktorí by mali pracovať v dvojzmennej prevádzke.
Súčasťou zámeru je výstavba a prevádzka veľkokapacitnej pekárne pozostávajúca z objektu haly s výrobnými a skladovými priestormi, spevnených plôch, prístupových ciest a zelených plôch. V rámci vyvolaných investícií sa navrhuje vybudovanie novej kombinovanej čistiarne odpadových vôd, pretože existujúca nemá dostatočnú kapacitu pre potreby navrhovaného stavebného zámeru.
Objekt haly sa má rozprestierať na ploche 25.650 štvorcových metrov. „Navrhovaná činnosť je umiestnená na severozápadnom okraji Trnavy, na okraji výrobnej zóny, situovanej medzi priemyselným areálom Agropodniku a obchvatom mesta,“ informuje navrhovateľ v zámere. Začiatok výstavby je v prípade úspešného dokončenia povoľovacích procesov predbežne naplánovaný na jún 2027. Pekáreň by mohla byť uvedená do prevádzky na konci roka 2028.