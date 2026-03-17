Investor plánuje stavať v južnej časti Piešťan byty za 26 miliónov eur
Zámer počíta s výstavbou troch bytových domov s podzemnou garážou a spoločným vnútroblokom.
Autor TASR
Piešťany 17. marca (TASR) - V južnej časti kúpeľného mesta Piešťany plánuje investor výstavbu nového obytného súboru za približne 26 miliónov eur. Počíta s celkovo 103 bytmi v troch objektoch. Súčasťou zámeru je aj 145 parkovacích miest, pričom väčšina bude umiestnená v podzemnej garáži. Vyplýva to z informácií zverejnených na Enviroportáli.
Zámer počíta s výstavbou troch bytových domov s podzemnou garážou a spoločným vnútroblokom. Obytný súbor bude situovaný v južnej časti mesta v blízkosti rieky Váh a lodenice. Lokalitu vymedzuje Rekreačná ulica, zástavba rodinných domov a existujúce bytové domy. Pozemky s výmerou približne 7500 štvorcových metrov sú v súčasnosti nevyužívané.
Nízkopodlažná zástavba má nadväzovať na existujúce obytné prostredie. Domy budú usporiadané tak, aby vytvorili vnútroblok so zeleňou, oddychovými zónami a priestorom pre komunitné aktivity. Projekt zároveň počíta s napojením na cyklotrasy a podporou pešieho pohybu.
Súčasťou riešenia je aj rozsiahla zeleň, ktorá má zaberať viac ako 2500 štvorcových metrov. Vnútroblok doplnia detské ihriská, športové plochy a oddychové zóny. Zeleň má zároveň plniť ekologickú funkciu, najmä pri zadržiavaní dažďovej vody a zmierňovaní prehrievania územia.
V januári bolo zverejnené záväzné stanovisko Okresného úradu v Piešťanoch, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Zároveň boli pre projekt stanovené podmienky a opatrenia na zabránenie a zmiernenie negatívnych vplyvov na životné prostredie, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalších povoľovacích konaniach.
Investorom je spoločnosť Marina Piešťany, obytný súbor má podľa zámeru nadviazať na kúpeľný charakter mesta a prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju v oblasti bývania.
