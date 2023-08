Investor plánuje v Dolných Salibách výstavbu veterného parku Sziget

Dolné Saliby 16. augusta (TASR) - Spoločnosť VE Telek, s. r. o., plánuje vybudovať veterný park Sziget v katastrálnom území obce Veľké Saliby v okrese Galanta. Účelom navrhovanej činnosti je výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie vo veterných elektrárňach a jej dodávka do elektrizačnej sústavy SR, uvádza investor v projekte predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.



Výstavba by sa mala začať v 1. štvrťroku 2026 a ukončená by mala byť v 3. štvrťroku 2026. Orientačné investičné náklady sú vyčíslené na 65 miliónov eur.



Nový veterný park by mal vzniknúť mimo zastavaného územia obce. Vlastníkmi pozemkov, na ktorých by mal vyrásť, sú súkromné osoby a súkromné spoločnosti. Hlavným pozitívom navrhovanej činnosti je podľa vyjadrenia investora zhodnotenie v súčasnosti nevyužívaného veterného potenciálu danej lokality na výrobu elektrickej energie, pričom navrhovaná činnosť prispeje k zvyšovaniu podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v rámci SR.



Investor uvažuje o dvoch možných variantoch výstavby, ktoré sa odlišujú v rôznom umiestnení ôsmich veterných elektrární. Zámer počíta s využitím trojlistových veterných elektrární s menovitým výkonom 7,2 elektrického megawattu, s priemerom listov rotora 172 metrov a s výškou stožiara maximálne 175 metrov. Celková výška veterných elektrární by dosahovala maximálne 261 metrov.