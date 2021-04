Investor plánuje vo Zvolene postaviť parkovací dom s bytmi

Zvolen 22. apríla (TASR) – Bratislavská spoločnosť KLM real estate plánuje vo Zvolene postaviť parkovací dom s obytnou nadstavbou. Stáť by mal v južnej časti sídliska Zvolen – Západ Tepličky. Celkové náklady na projekt predstavujú približne 10 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Podľa neho je územie, kde by nový projekt chceli, severne od ulice Ľudovíta Štúra a v súčasnosti je nezastavané. Prioritou objektu je parkovanie. Celkovo je navrhnutých 394 parkovacích miest. Na troch poschodiach by v parkovacej časti bolo 354 parkovacích miest pre osobné autá. Mimo navrhovaného objektu je umiestnených 40 vonkajších parkovacích miest. „Kapacita parkovacích miest na sídlisku Zvolen Západ už v súčasnosti nie je postačujúca. Ich nedostatok spôsobuje, že vozidlá parkujú na miestnych komunikáciách, na verejnej zeleni i na chodníkoch,“ zdôvodňuje investor.



Aj primátorka Zvolena Lenka Balkovičová tvrdí, že problém s nedostatkom parkovacích miest je najväčší na sídlisku Západ. „Stáli sme pred rozhodnutím, či tam parkovanie spoplatniť alebo nie. Nie som zástankyňou plateného parkovania na sídliskách, a tak sme sa rozhodli pre inú formu, rezidentské parkovanie," pokračuje. „Hoci sme princíp jedného parkovacieho miesta na jednu domácnosť predstavili už dávnejšie, jeho zavedenie je dlhodobá záležitosť. Najmä preto, lebo si uvedomujeme situáciu, keď viaceré domácnosti majú viac áut," dodala.



V rezidenčnej časti objektu je navrhnutých 28 jednoizbových bytov, 28 dvojizbových bytov, päť trojizbových a dva štvorizbové byty. Tie na štvrtom poschodí sú navrhnuté s terasami. Väčšina bytov je orientovaná na juhovýchod. „Obytné priestory sú orientované prevažne do vnútrobloku, kde bude umiestnená na streche parkovacej časti zóna oddychu,“ pripomínajú. Oba objekty sú vybavené výťahmi a majú aj priestory na ukladanie odpadu, čo by mali byť polopodzemné kontajnery.



V zámere investor informuje, že so stavebnými prácami by chcel začať v januári budúceho roka a skončiť v júni v roku 2023. „Termíny sú predbežné. Spresnené budú po dohode stavebníka s dodávateľom stavby a po prípadnom rozhodnutí investora o rozdelení stavby na etapy,“ uvádza.



Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen.