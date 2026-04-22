Investor plánuje vybudovať na okraji Hviezdoslavova batériové úložisko
Primárnym zdrojom energie má byť fotovoltická elektráreň.
Autor TASR
Hviezdoslavov 22. apríla (TASR) - Investor plánuje vybudovať na okraji katastrálneho územia obce Hviezdoslavov smerom na obec Mierovo v okrese Dunajská Streda veľkokapacitný batériový systém skladovania elektrickej energie (BESS). Primárnym zdrojom energie má byť fotovoltická elektráreň. Vyplýva to zo zámeru spoločnosti AH Slovakia Invest predloženého do zisťovacieho konania v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
Systém BESS uchováva elektrickú energiu napríklad z obnoviteľných zdrojov. „Slúži aj na udržanie stability energetickej siete. Jeho úložná kapacita pomáha dodávať energiu v kritických okamihoch, čo zvyšuje pohodlie a bezpečnosť koncových užívateľov,“ uvádza sa v predloženom zámere. Celkový inštalovaný výkon úložiska by mal dosiahnuť po dokončení piatich etáp 49,90 MW. Batériové úložisko má byť pripojené do distribučnej sústavy.
Podľa zámeru má byť úložisko realizované ako modulárny kontajnerový systém pozostávajúci maximálne z deviatich kusov batériových kontajnerov a deviatich kusov kontajnerov výkonových meničov. Batériový systém by mal využívať lítiovo-iónové batérie typu LiFePO4. Termín začatia výstavby je v prípade úspešného skončenia povoľovacích procesov naplánovaný na prvý kvartál 2027. Predpokladané náklady predstavujú štyri milióny eur. Stavba nemá byť financovaná z verejných zdrojov.
