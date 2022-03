Investor plánuje výstavbu veterného parku Letničie – Petrova Ves

Letničie 10. marca (TASR) – Veterný park plánuje postaviť spoločnosť Green Energy Holding v katastrálnom území obcí Letničie a Petrova Ves v okrese Skalica. Vyplýva to zo zverejnených údajov na informačnom portáli rezortu Ministerstva životného prostredia SR.



Zámer s názvom Veterný park Letničie – Petrova Ves predložila spoločnosť na posúdenie životných vplyvov (EIA). "Projekt pozostáva z výstavby šiestich veterných elektrární vrátane prislúchajúcej technickej infraštruktúry, ktorú tvorí dopravná infraštruktúra a napojenie na verejnú rozvodnú sieť elektriny," uviedol predkladateľ.



Pri realizácii projektu sa počíta s využitím trojlistových veterných elektrární s výkonom 5 až 7 MW. Priemer rotora je navrhovaný od 150 do 180 metrov, s výškou veže 160 až 170 metrov a celkovou výškou do 255 metrov. Počíta sa s množstvom vyrobenej elektrickej energie 90.000 MWh za rok.



Predpokladaný termín začatia výstavby je po nadobudnutí právoplatnosti stavebných povolení približne v roku 2025. Dĺžka výstavby je plánovaná na 18 mesiacov a doba prevádzky veternej elektrárne je plánovaná na 25 rokov. Predpokladané náklady na výstavbu investor nezverejnil.