Investor plánuje výstavbu veterných parkov v okolí Štefanova a Dojča
Navrhovateľmi sú spoločnosti Sloweb a WKS Energia.
TASR
Štefanov 20. novembra (TASR) - Investor plánuje výstavbu veterných parkov v okolí obcí Štefanov a Dojč v okrese Senica. Projekty podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA). Predmetom zámerov je celkovo výstavba deviatich veterných elektrární s výkonom päť až 7,5 megawattu na turbínu, v Štefanove pôjde o päť turbín, v Dojči o štyri. Súčasťou je následná výroba elektrickej energie a jej distribúcia do siete. Vyplýva to z dokumentov uverejnených na Enviroportáli.
Navrhovateľmi sú spoločnosti Sloweb a WKS Energia. Informáciu o navrhovanej činnosti doručili na Ministerstvo životného prostredia SR koncom októbra. Oba projekty budú potrebovať viaceré povolenia, konkrétne podľa stavebného zákona, podľa zákona o lesoch a zákona o poľnohospodárskej pôde. Vybudovanie sústavy veterných elektrární zahŕňa výstavbu súvisiacej dopravnej, technickej infraštruktúry a trasovanie elektrického vedenia do novovybudovanej rozvodne. Všetky objekty budú napojené na cestné komunikácie.
Navrhovaná činnosť má byť umiestnená na poľnohospodárskej pôde. V oboch prípadoch nie je v súlade s územným plánom obce, čo bude ďalším krokom procesu EIA. Intravilán obce Štefanov je podľa návrhu od najbližšej turbíny vzdialený 1,2 kilometra. Najbližšia stavba sa od turbín nachádza vo vzdialenosti približne 920 metrov. Veterný park Dojč má byť taktiež vybudovaný v extraviláne obce. Intravilán je od najbližšej turbíny vzdialený 1,9 km, najbližšia stavba sa nachádza vo vzdialenosti približne 700 metrov.
Oba prípady uvažujú nad výškou veže 99 až 170 metrov a nad priemerom rotora 150 až 200 metrov. V širšom okolí bude navrhnutá zeleň, vo väčšej blízkosti budú navrhnuté také dreviny, ktoré nelákajú vtáctvo.
Za výhody navrhovateľ označuje výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, tvorbu pracovných miest, rozvoj obce či výsadbu nových drevín. Vymenoval aj nepriaznivé vplyvy, kam zaradil záber pôdy, zvýšený hluk počas výstavby, narušenie scenérie či vplyv napríklad na netopiere. Termín začatia výstavby sa predpokladá na rok 2029.
