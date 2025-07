Investor pokračuje v príprave výstavby v areáli bývalej Slovenky

Banská Bystrica 7. júla (TASR) - Spoločnosť Proxenta pokračuje v prípravách výstavby novej mestskej štvrte v areáli bývalého textilného závodu Slovenka v centre Banskej Bystrice. V projekte počíta s vyše 350 novými bytmi, náklady odhaduje na približne 36 miliónov eur. Pre TASR to uviedol hovorca spoločnosti Slavomír Frešo.



V súvislosti s výstavbou v lokalite na banskobystrickom Striebornom námestí investor aktuálne pripravuje projekt v rámci povoľovacieho konania. Spoločnosť finalizuje projektovú dokumentáciu a komunikuje s dotknutými orgánmi, aby v čo najkratšom čase získala všetky potrebné povolenia.



„Bývalý industriálny priestor plánujeme premeniť na modernú mestskú štvrť s vysokým štandardom bývania, kvalitnou architektúrou a bezpečnými verejnými priestormi. Investícia do projektu je odhadovaná na približne 36 miliónov eur. Začiatok stavebných prác je podmienený získaním všetkých príslušných povolení na výstavbu, pričom naším cieľom je začať realizáciu projektu bezprostredne po ich nadobudnutí,“ skonštatoval Frešo.



Projekt Rezidencie Slovenka počíta s výstavbou 352 bytov a ubytovacích jednotiek. Nová štvrť má pozostávať zo siedmich objektov s maximálne šiestimi nadzemnými podlažiami. Na prvom nadzemnom podlaží sa majú nachádzať priestory pre obchody a služby, na vyšších podlažiach budú samotné byty. Výstavba je v rámci projektu rozdelená do viacerých fáz.



„Projekt počíta s vybudovaním bezpečných verejných priestorov napojených na nábrežie rieky Bystrica, ktoré sa stane pulzujúcou súčasťou života mesta. Parkovanie bude riešené výhradne v podzemných garážach, čo prispeje k vyššiemu komfortu bývania a bezpečnosti v celej štvrti,“ dodal hovorca investora.



Nová mestská štvrť má vzniknúť na mieste bývalej textilnej fabriky Slovenka. Do priestorov niekdajšieho závodu vlnárskej a súkenníckej výroby v Banskej Bystrici sa podnik presťahoval v roku 1951 z Turčianskeho Svätého Martina. V nasledujúcom roku sa v areáli začala výstavba nových budov a prevádzok, okrem výroby bielizne začala firma aj s výrobou vrchného ošatenia. Výroba vo fabrike postupne upadala od začiatku tretieho tisícročia.



V areáli nevyužívanej fabriky sa malo realizovať už viacero projektových zámerov. Rôzni investori hovorili o hoteli s nákupným centrom či polyfunkčnom komplexe s bytmi. Objekty bývalého textilného závodu boli v minulom desaťročí postupne zbúrané. Projekt Rezidencie Slovenka predstavila Proxenta verejnosti v roku 2022.