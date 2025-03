Investor požiadal o stavebné povolenie pre Šurany Industrial Park

Šurany 31. marca (TASR) - Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia, ktorá chce v Šuranoch vybudovať závod na výrobu batériových článkov, požiadala Okresný úrad (OÚ) v Nových Zámkoch o stavebné povolenie. Dokument s názvom Žiadosť o stavebné povolenie stavby: Šurany Industrial Park - Gigafactory project Kamzik bol na úradnej tabuli zverejnený 25. marca. Ako sa v ňom uvádza, stavebné povolenie sa má týkať výstavby čistiarne odpadových vôd a objektov vodného hospodárstva.



V žiadosti o stavebné povolenie sa konštatuje, že predmetom projektovej dokumentácie je výstavba objektov výrobného závodu pre výrobu prizmatických batériových článkov a s tým súvisiace výrobné objekty a objekty infraštruktúry. Žiadateľ zároveň pripomína, že územné rozhodnutie sa nevyžaduje, pretože pre stavbu bolo vydané osvedčenie o významnej investícii.



Investor v žiadosti o stavebné povolenie uvádza, že predpokladané rozpočtové náklady na realizáciu stavby, určené na účely stavebného konania, sú vo výške 39.500.000 eur. „V rámci realizácie investičného zámeru má investor v pláne vynaložiť v rokoch 2024 až 2028 minimálne 1.233.500.000 eur na oprávnené investičné náklady. V súvislosti s touto investíciou bude vytvorených 1311 nových pracovných miest do konca roka 2027,“ konštatuje sa v žiadosti o stavebné povolenie.



Jej znenie zverejnila aj občianska iniciatíva Chránime si naše, ktorá s výstavbou Industrial Parku v Šuranoch nesúhlasí. Podanie žiadosti označila za „šokujúcu informáciu“. „Investor GIB EnergyX Slovakia, s. r. o., ktorý dodnes nepredložil žiadny zámer na výstavbu baterkárne, žiada OÚ v Nových Zámkoch o stavebné povolenie. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie deklaruje rozhodnutím zo zisťovacieho konania, ktoré však bolo vydané pre úplne inú firmu, a to pre MH Invest, s. r. o. Ak OÚ v Nových Zámkoch schváli žiadosť GIB EnergyX Slovakia, s. r. o., o stavebné povolenie, tak to bude znamenať totálne zlyhanie štátnej správy,“ zdôrazňuje iniciatíva v otvorenom liste adresovanom poslancom Národnej rady SR.



Zároveň pripomína, že v prípade Industrial Parku Šurany ide o ťažký chemický priemysel, ktorý by mal podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, teda procesu EIA. „Ministerka hospodárstva (Denisa Saková) nám priamo tvrdila, že skrývka pôdy bude až po ukončení veľkej EIA. A zrazu investor z ničoho nič žiada o stavebné povolenie. Dokonca MH invest, s. r. o., a GIB EnergyX Slovakia, s. r. o., žiadajú vylúčenie odkladného účinku odvolania. To znamená, že sa môže stavať ešte predtým, ako budú ukončené všetky odvolania a rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,“ uviedli vo svojom stanovisku predstavitelia iniciatívy.



Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia vo svojich stanoviskách opakovane zdôrazňuje, že investičný zámer Industrial Park Šurany prísne dodržiava všetky regulačné normy. Pripomína tiež, že celý proces prechádza dôkladnými kontrolami na národnej aj európskej úrovni.