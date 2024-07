Investor pripravuje na Graniari v Banskej Bystrici výstavbu

Banská Bystrica 17. júla (TASR) - V lokalite Graniar v Banskej Bystrici plánuje investor výstavbu súboru obytných domov s takmer 250 bytmi. Projekt rozdelený do troch etáp rieši územie s celkovou výmerou takmer 30.000 metrov štvorcových. Vyplýva to zo zámeru spoločnosti Rede-project, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Novú obytnú zónu plánuje investor vybudovať v lokalite Graniar vo východnej časti Banskej Bystrice mimo zastavaného územia v blízkosti rodinných domov. Riešené územie má rozlohu 29.990 metrov štvorcových, zastavaná plocha má predstavovať približne polovicu.



V rámci zámeru investor počíta s výstavbou štyroch bytových domov a jedného polyfunkčného objektu, stavby majú mať tri až štyri nadzemné podlažia. V lokalite by tak pribudlo 248 bytových jednotiek a vyše 400 parkovacích miest, z toho prevažná časť v podzemných garážach.



"Sprístupnenie lokality je navrhnuté za pomoci predĺženia existujúcej komunikácie, za predpokladu vysporiadania u dotknutých strán. Pri realizácii projektu sa prejavuje snaha uplatniť adaptačné opatrenia na zníženie dôsledkov zmeny klímy, eliminovať zmeny mikroklimatických podmienok, zamedziť prehrievaniu budov a spevnených plôch a hospodárne nakladať so zrážkovými vodami," uvádza investor v zámere.



Výstavba na Graniari by sa mala realizovať v troch etapách, prvá zahŕňa jeden bytový dom a základné vybavenie územia vrátane realizácie vodovodu, kanalizácie a elektriny. Druhá etapa počíta s výstavbou ďalšieho bytového domu, tretia s dvomi bytovými domami a polyfunkčným objektom.



Začiatok výstavby novej rezidenčnej zóny na Graniari bude podľa investora závisieť od ukončenia procesu EIA a získaní príslušných povolení, trvanie stavebných prác v každej etape odhaduje na 24 mesiacov. "Odhadované celkové náklady v súčasnosti nie sú špecifikované a určia sa v následnej etape," uviedla spoločnosť v zámere.