Investor v Petrovanoch nesúhlasí s obyvateľmi v súvislosti s obaľovňou

Petrovany 10. januára (TASR) – Obaľovňa živičných zmesí, ktorá má vyrásť v priemyselnom parku v Petrovanoch, nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a obyvateľstvo. Tvrdí to spoločnosť Vedos, ktorá ju tam plánuje postaviť a prevádzkovať. Svoj nesúhlas s výstavbou obaľovne prišlo vo štvrtok (9.1.) pred zdravotné stredisko v Petrovanoch vyjadriť viac ako 200 ľudí. Prevádzka výrobne asfaltu je podľa nich vysoko hlučná a prašná a mala by devastačný dopad na životné prostredie a zdravie obyvateľov.



"Zámerom je prispieť k ďalšiemu rozvoju a skvalitneniu stavu cestnej infraštruktúry v regióne. Plánujeme postaviť najmodernejšiu obaľovaciu súpravu s nepochybne najmenším vplyvom na životné prostredie v porovnaní s inými obaľovacími súpravami v regióne. Sme toho názoru, že obyvatelia nemajú dostatok kvalifikovaných informácií, pretože v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo konštatované, že daný zámer nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a na obyvateľstvo," uviedol pre TASR Michal Verešpej zo spoločnosti Vedos, s.r.o.



Na argument predsedníčky petičného výboru Jarmily Šimkovej, že pri spaľovaní živičných zmesí sa uvoľňujú karcinogénne látky do ovzdušia, odpovedal, že pri tomto technologickom procese nedochádza k spaľovaniu asfaltových (živičných) zmesí.



Okrem dopadu na kvalitu životného prostredia sa ľudia z obce Petrovany obávajú aj zhoršenia dopravnej situácie. "Pribudne približne 140 nákladných áut denne, ktoré budú voziť asfalt na R-štvorku. V súčasnosti je dopravná situácia už aj tak neúnosná," povedala predsedníčka petičného výboru Jarmila Šimková.



Pripravili tiež petíciu, ktorú podpísalo približne 400 ľudí. "Dozbierame ešte podpisy k petícii adresovanej Ministerstvu životného prostredia SR. Pošleme ju aj pani prezidentke a takisto na Rakúske veľvyslanectvo na Slovensku, pretože za celým projektom stojí nadnárodná rakúska firma," priblížila Šimková.



"Asfaltáreň pri takejto kapacite, ako je plánovaná, má ochranné pásmo 300 metrov od obytnej zóny. V stanovisku, ktoré vydal stavebný úrad, je napísané, že plánovaná asfaltáreň alebo výrobná linka obaľovne živičných zmesí je 260 metrov od najbližšieho obytného domu," zdôraznil starosta Ján Lenko s tým, že nesúhlas občanov bude podkladom, aby ako obec nedali súhlas ani k územnému a stavebnému konaniu.



"V súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Výsledok posudzovania nemožno predikovať," uviedol pre TASR hovorca rezortu životného prostredia Tomáš Ferenčák.