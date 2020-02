Investor vyhlásil súťaž návrhov pre územie na Mlynských nivách

Bratislava 28. februára (TASR) – Developer YIT Slovakia vyhlásil v piatok architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov pre riešenie územia na Mlynských nivách v Bratislave. Premeniť chce bývalú paneláreň a priemyselný areál na modernú mestskú štvrť. Do súťaže bolo vyzvaných 11 renomovaných slovenských a českých architektonických ateliérov, ktoré budú mať osem týždňov na tvorivú prácu. TASR o tom informoval developer.



Výsledkom má byť architektonicko-urbanistický návrh, na základe ktorého dôjde k revitalizácii územia. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže bude 20. mája. Investor chce v lokalite vybudovať bývanie rôznych segmentov a kategórií, vrátane nájomného. Ráta tiež s kancelárskymi a obchodnými priestormi, občianskou vybavenosťou, ako aj verejnými priestormi pre oddych.



"Projekt by sa mohol stať ďalším epicentrom rozvoja v západnej časti budúceho bulváru Mlynské nivy, ktorý má developer ambíciu otvoriť smerom k Dunaju a Zimnému prístavu," uviedol. Dotknuté územie s výmerou zhruba 6,5 hektára sa nachádza v západnej časti budúceho bulváru Mlynské nivy a je súčasťou väčšieho urbanistického funkčného bloku ohraničeného ulicami Plynárenská, Mlynské nivy, Bajkalská a Prístavná.



V jeho východnej časti sa v súčasnosti už nenachádzajú žiadne objekty, iba zvyšky spevnených plôch a areálových komunikácií. V západnej časti sa ešte nachádzajú pôvodné, zväčša priemyselné a skladové budovy. "Územie sa nachádza v tesnej blízkosti novovznikajúceho downtownu Bratislavy a má tak veľký potenciál pre ďalší rozvoj mesta. Súčasné využitie areálu je v rušivom kontraste s rozvíjajúcou sa okolitou zástavbou a práve premiešanie funkcií a kvalitný verejný priestor sú hlavnými predpokladmi na to, aby na danom území vzniklo dobré miesto pre život," povedal generálny riaditeľ YIT Slovakia Milan Murcko.



Podľa zadania majú zúčastnené ateliéry v rámci súťaže vo svojom návrhu predstaviť čo najlepšie funkčné hmotovo-priestorové členenie, ako aj jeho celkové zakomponovanie do okolitej súčasnej aj pripravovanej zástavby. Dôraz bude podľa developera kladený na vytvorenie kvalitnej a trvalo udržateľnej architektúry. Zároveň budú zohľadnené aj parametre ako dopravná obslužnosť, mobilita, svetlo-technické, akustické, inžiniersko-geologické a hydrologické podmienky. Pri výbere víťaza chce investor prihliadať aj na opatrenia ako obnova biodiverzity prostredia, adaptácia na klimatické zmeny, hospodárenie s vodou či cirkulárna ekonomika.



O víťaznom návrhu rozhodne sedemčlenná odborná porota zložená z odborníkov z oblasti architektúry a urbanizmu vrátane zástupcov mestského Metropolitného Inštitútu Bratislavy, mestskej časti Ružinov a investora.