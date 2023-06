Londýn 25. júna (TASR) - Investori opäť zamerali svoju pozornosť na Rusko a sledujú potenciálny vplyv prerušenej vzbury žoldnierskej skupiny vagnerovcov na vývoj na svetových trhoch. Niektorí z nich očakávajú presun financií do bezpečných prístavov, ako sú americké vládne dlhopisy a dolár, keď sa trhy po víkende otvoria. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Šéf Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin, bývalý spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, sa v sobotu (24. 6.) s pomocou svojich jednotiek pokúsil zvrhnúť ruské vojenské velenie v Rostove nad Donom a vydal sa smerom k Moskve. Večer sa však situácia upokojila, keď Prigožin oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do poľných táborov na Ukrajine.



Finančné trhy často kolíšu, odkedy Rusko napadlo Ukrajinu vo februári 2022. Vojna spôsobila otrasy na trhoch a v globálnych financiách, keď sa banky a investori ponáhľali zbaviť ruských aktív a stiahnuť sa z krajiny.



Po sobotňajších udalostiach sa niektorí investori zamerali na potenciálny vplyv vývoja v Rusku na bezpečné aktíva, ako sú americké štátne dlhopisy, a na ceny komodít, keďže Rusko je hlavným dodávateľom energie a obilnín.



"Uvidí sa, čo sa stane nasledujúci deň alebo dva, ale ak zostane neistota ohľadom vedenia v Rusku, investori sa môžu hrnúť do bezpečných prístavov," povedal Gennadiy Goldberg, vedúci stratégie v TD Securities v New Yorku.



Akcia žoldnierskej skupiny vzbudila pozornosť na celom svete a vo Washingtone oživila obavy z toho, čo sa stane s ruskými jadrovými zásobami v prípade domácich nepokojov.



"Trhy zvyčajne nereagujú dobre na udalosti, ktoré sú neisté," povedal v súvislosti s Ruskom Quincy Krosby, hlavný globálny stratég spoločnosti LPL Financial.



Ak neistota stúpa, profituje z toho zlato, dlhopisy a meny, ktoré sú považované za tzv. bezpečné prístavy, dodal.



Erik Myersson, stratég SEB uviedol, že komodity, ktoré sú hlavným prenosovým kanálom ruských politických otrasov na svetové trhy, budú citlivo reagovať na budúci vývoj.



"Mohli by sme vidieť pohyb ukrajinských aktív a aktív rozvíjajúcich sa trhov, ktoré sú veľmi závislé od ruského obilia, alebo by mohli byť poskytovateľmi fosílnych palív," skonštatoval.