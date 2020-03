Investori P. Korbačka a R. Pecik vstupujú do Immofinanzu

Bratislava 3. marca (TASR) - Investori Peter Korbačka a Ronny Pecik vstupujú do skupiny Immofinanz AG. Tento týždeň kúpili 12 miliónov akcií spoločnosti, čo je takmer 11-percentný podiel. Akcie kúpili od skupiny investorov vedených Rudolfom Friesom. Médiá o tom v utorok informoval hovorca spoločnosti J&T Real Estate Daniel Suchý.



Korbačka a rakúsky investor Pecik kúpili akcie pre spoločnosť RPPK Immo GmbH, v ktorej sú podielnikmi prostredníctvom svojich firiem. "Možnosť vstúpiť do Immofinanzu bola veľkou investičnou príležitosťou v súlade s dlhodobou stratégiou investovania do komerčných nehnuteľností," komentoval transakciu Korbačka.



Do portfólia Immofinanzu v hodnote 5,3 miliardy eur, zahŕňajúceho viac ako 210 nehnuteľností, patria siete nákupných centier Vivo! a Stop Shop a sieť kancelárskych priestorov pod značkou myhive. Vlastní tiež podiel vo výške 26,5 % v S IMMO AG s portfóliom v hodnote 2,6 miliardy eur. Immofinanz AG pôsobí v Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Česku, Rumunsku, Maďarsku, Srbsku, Slovinsku, Chorvátsku a na Slovensku. Akcie spoločnosti sa obchodujú na akciových burzách vo Viedni, Frankfurte a Varšave.