Investori: Poprad požaduje odstránenie stavieb v priemyselnom parku

Poprad 6. júna (TASR) - Mesto Poprad požaduje od investorov, ktorí sídlia v mestskej časti Matejovce, aby odstránili svoje stavby z pozemkov mesta a štátu. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol zástupca spoločnosti LPH a ďalší investori, ktorí zároveň tvrdia, že investovali do vybudovania hál, technológií a zamestnávajú viac ako 1000 zamestnancov. Pozemky chceli odkúpiť, mesto im ich však podľa nich nechce odpredať.



V roku 2006 spoločnosť LPH a ďalších šesť investorov uzatvorili s mestom Poprad memorandum o investovaní a neskôr aj zmluvy, ktoré boli základom vybudovania priemyselného parku v Poprade - Matejovciach. Podľa výkonného riaditeľa LPH Daniela Durkaja si následne počas 17 rokov plnili všetky povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, investovali milióny eur do výstavby hál, technológií, zamestnali sme ľudí z Popradu a okolia a uhrádzali mestu dohodnuté nájomné a platby za správu parku.



„V roku 2023, keď nám zmluvy končili, nám mesto Poprad oznámilo, že nemieni dodržať zmluvy a pozemky pod našimi budovami nám neodpredá za dohodnutú sumu v zmluvách, ale za aktuálnu trhovú cenu daných pozemkov. Našli vraj nejaký paragraf z roku 2009, na základe ktorého by išlo o nedovolenú štátnu pomoc. Mesto však s investormi podpisovalo dodatky a zmluvy aj v rokoch 2013, 2015, za rovnakých, pôvodných podmienok, ako boli stanovené v memorande o investovaní. Štátna pomoc pritom bola riešená ministerstvom pri kontrolách fungovania priemyselného parku. Investori svojou činnosťou pozemky zhodnotili z ornej pôdy a mestu hodnotu pozemkov zaplatili v rámci platieb počas trvania zmlúv. Teraz mesto požaduje odplatu za pozemky kvázi dvakrát,“ uviedol Durkaj.



Ako pokračoval, spoločnosť LPH sa obrátila na súd, kde podala žalobu o nahradenie prejavu vôle pri predaji pozemkov. Tento spor sa podľa Durkaja tiahne od júla 2023. Následne podali žaloby aj ďalší investori. „Mesto Poprad podalo v máji 2025 na LPH, ako aj ďalších investorov žalobu o vypratanie pozemkov. Požaduje, aby sme naše stavby odstránili z pozemkov mesta a pozemkov štátu,“ doplnil Durkaj s tým, že sa obrátili aj na ministerku hospodárstva a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.



Podľa finančného manažéra spoločnosti Immergas Europe Ivana Pacáka nechcú vytvárať paniku, že sú ohrozené pracovné miesta. „Je vytvorená len neštandardná situácia, ktorá je s nepochopením voči investorom, voči majiteľom. Vysiela to veľmi nepriaznivý signál voči ďalším potenciálnym investorom na Slovensku. Pokiaľ máte platnú zmluvu a tesne pred jej vypršaním ju druhá strana spochybní, že je platná len polovica tej zmluvy, to je značne neštandardná situácia,“ uviedol Pacák.



Hnutie Progresívne Slovensko (PS) v piatok na brífingu v Poprade upozornilo, že z dôvodu rozhodnutia vedenia mesta môže prísť o prácu až 1000 zamestnancov, ktorí každodenne jazdia do podnikov v priemyselnom parku v Poprade - Matejovciach a tak živia svoje rodiny. „Apelujem preto na primátora Danka: zastavte tieto nezmyselné žaloby, sadnite si s investormi a správajte sa ako zodpovední reprezentanti občanov,“ povedala poslankyňa NR SR Darina Luščíková (PS).