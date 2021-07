Investori sa obávajú variantu delta nového koronavírusu

Bratislava 16. júla (TASR) - Investori na finančných trhoch sa začínajú obávať variantu delta nového koronavírusu. Podľa analytického tímu Saxo Bank je preto ďalšie oživenie ekonomiky otázne, no okrem obáv z obmedzení začal rásť záujem o zlato a dlhopisy ako bezpečné aktíva. Vo svetovej ekonomike majú zároveň dosah na finančné trhy viaceré finančné udalosti.



Čína zaviedla obchodovanie s limitmi na uhlíkové emisie. V úvodnej fáze sa bude týkať 2200 spoločností v energetike, neskôr sa však rozšíri aj na iné sektory. Napriek snahe sa nastavenie mechanizmu stretlo s kritikou. Limity sú totiž podľa analytikov nastavené benevolentne, čo znamená, že sa ceny za emisie budú zrejme líšiť.



Bank of Japan začala ponúkať bezúročné úvery pre projekty a investície smerujúce do riešenia klimatických problémov. Centrálna banka okrem toho uviedla, že bude vykupovať zelené dlhopisy denominované v cudzích menách.



Austrália zavádza nový lockdown. Týka sa dvoch najväčších miest, Sydney a Melbourne. V oboch totiž rastie počet nakazených. Ide tak o piate zavedenie lockdownu od marca minulého roku.