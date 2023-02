Investori sa vracajú k dlhopisom, ich výnosy vzrástli

Bratislava 19. februára (TASR) - Dlhé roky mali dlhopisy výnosy blízke nule, tie nemecké sa úročili aj negatívne. V súčasnosti však už dvojročné americké dlhopisy nesú výnos 4,4 % a desaťročné 3,6 %. Nemecké dvojročné dlhopisy sú na úrovni 2,6 % a desaťročné na 2,3 %.



"Normalizáciou menovej politiky sa výnosy dlhopisov dostali opäť do kladných hodnôt a anomália na dlhopisovom trhu, ktorá tu bola posledných sedem rokov, sa stratila. Dlhopisy s negatívnym výnosom už na trhu takmer nie sú, nedávno však tvorili 30 % všetkých dlhopisov na trhu," zhodnotil analytik Across Private Investments Dominik Hapl.



Pripomenul, že centrálne banky pri svojom boji s vysokou infláciou pokračujú v sprísňovaní menovej politiky. Zvyšujú teda úrokové sadzby, znižujú objem vykupovaných štátnych dlhopisov a predražujú hodnotu cudzích zdrojov. Prejavuje sa to na raste úrokov naprieč ekonomikou, či ide o spotrebné pôžičky, hypotéky alebo firemné úvery.



Podľa analytika sa ukazuje, že takáto "liečba" inflácie vyššími úrokovými sadzbami funguje. "Inflácia v USA klesá už šesť mesiacov po sebe a v Európskej únii tri mesiace po sebe," priblížil. Zároveň sú však centrálne banky ešte ďaleko od tradičného cieľa dvojpercentného rastu cien, americká inflácia je aktuálne na úrovni 6,5 % a v EÚ na 8,5 %.



Vyhliadky dlhopisov na tento rok budú podľa Hapla závisieť od toho, ako budú centrálne banky postupovať v najbližších mesiacoch. "Do mája by americký Fed mal zvýšiť sadzby až k úrovni 5 %, teda mali by sme vidieť jedno zvýšenie o 0,25 %. V prípade ECB by malo dôjsť k zvýšeniu do mája minimálne k úrovni 3,75 %," avizoval. Tento základný scenár už trhy zapracovali do ceny dlhopisov.



Pri týchto úrovniach by mali podľa analytika sadzby v Spojených štátoch aj EÚ kulminovať a neočakáva ich ďalší zásadnejší rast. Závisí to však od vývoja inflácie. "Ak by inflácia prudko klesala, mohol by sa základný scenár zmierniť. To ale ešte nie je na stole. Naopak, ak by inflácia neklesala aj napriek ďalším zvýšeniam sadzieb - čo sa tiež neočakáva - rast sadzieb by mohol byť vyšší, ako naznačuje základný scenár," doplnil.