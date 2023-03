Investori stiahli z Binance 1,6 miliardy USD po žalobe CFTC

New York 29. marca (TASR) - Investori už stiahli z Binance, najväčšej kryptoburzy na svete, 1,6 miliardy USD (1,47 miliardy eur) po tom, ako na ňu americká Komisia pre obchodovanie s termínovanými kontraktmi a komoditami (CFTC) podala v pondelok (27. 3.) žalobu za porušovanie predpisov. Uviedla to v stredu spoločnosť Nansen. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Komisia zažalovala Binance spolu s jej generálnym riaditeľom Changpengom Zhaom za prevádzkovanie "nelegálnej" burzy a pre porušenie pravidiel CFTC.



Od podania žaloby zaznamenala Binance celkové výbery vo výške 1,6 miliardy USD, pričom v priebehu uplynulých 24 hodín prišla o 852 miliónov USD, uviedla spoločnosť Nansen. To je strmý nárast oproti priemeru 385 miliónov USD za deň v predchádzajúcich dvoch týždňoch.



Martin Lee, analytik v Nansen, však v tejto súvislosti poznamenal, že aj keď bol odlev financií vyšší ako zvyčajne, stále nedosiahol rekord z 13. decembra, keď investori stiahli z Binance 3 miliardy USD, keďže ich znervóznil stav rezerv tejto kryptoburzy.



(1 EUR = 1,0841 USD)