Investori: Trump vedie stratégiu eskalácie a následnej deeskalácie

Washington 13. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump cez víkend oznámil, že na tovary z Európskej únie a Mexika plánuje od 1. augusta uvaliť 30-percentné dovozné clá. Od začiatku tohto týždňa tak Trump oznámil plány zaviesť od augusta vysoké dovozné clá pre 24 štátov plus 27-člennú EÚ. Na jeho najnovšie kroky reagovali investori, pričom väčšina z nich predpokladá, že Trump iba pokračuje vo svojej taktike eskalácie a následnej deeskalácie. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa Michaela Browna z maklérskej spoločnosti Pepperstone so sídlom v Londýne do začiatku augusta zostávajú ešte zhruba tri týždne, čo v takejto situácii je stále dosť. „Myslím si, že je to opäť súčasť Trumpovej stratégie eskalovať situáciu a následne ju deeskalovať s cieľom dostať obchodných partnerov za rokovací stôl a prinútiť ich k viacerým ústupkom,“ povedal.



„Čo sa týka Európskej únie, vieme, že pred časom sa Trump vyhrážal clami až vo výške 50 %,“ dodal Brown. Dôležité podľa neho bude, aby EÚ nereagovala odvetou.



Podobne sa vyjadril aj Mathieu Savary, hlavný stratég pre európske trhy v analytickej spoločnosti BCA Research so sídlom v Montreale. „Trumpova stratégia je najskôr prísť s nehoráznymi požiadavkami, potom ich zmierniť a následne opäť zaútočiť s cieľom donútiť druhú stranu v poslednej chvíli k ústupkom. Až potom dôjde k dohode.



„Je to systém, ktorý si pamätáme už z prvého prezidentského obdobia Trumpa a v tomto duchu pokračuje aj teraz,“ povedal Savary s tým, že nie je dôležité, čo sa vyhlási teraz. „Dôležité bude to, na čom sa reálne dohodne,“ dodal.



V súvislosti s Európskou úniou očakáva, že tá nakoniec bude musieť súhlasiť s plošným clom vo výške 10 %. Takúto výšku ciel by však podľa neho mala EÚ zvládnuť.



Situácia bude omnoho vážnejšia, ak budú clá pre Európsku úniu vyššie než 10 %, a to aj z pohľadu USA, tvrdí Mark Malek, šéf oddelenia investícií v spoločnosti finančných služieb Siebert Financial v New Yorku. „Ak USA zotrvajú na najnovšie oznámených clách vo výške 30 %, bude to mať značné následky pre obchodné vzťahy s Európskou úniou aj pre samotnú americkú ekonomiku. Z tohto trhu totiž dovážame celú škálu tovarov, od luxusných áut až po priemyselné chemikálie,“ dodal Malek.