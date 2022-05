Investori Twitteru podali na E. Muska žalobu za manipuláciu trhu

New York 27. mája (TASR) - Investori spoločnosti Twitter podali žalobu na miliardára Elona Muska, pričom ho obvinili z manipulácie trhu. Podľa nich Musk zámerne neinformoval o skoršom nákupe akcií Twitteru, čím vyťažil z nižšej ceny.



Ako uviedla agentúra Reuters, investori v žalobe tvrdia, že šéf automobilky Tesla nezverejnil, že do 14. marca kúpil viac než 5-percentný podiel v sociálnej sieti Twitter, čím podľa nich ušetril 156 miliónov USD (145,84 milióna eur). Dodali, že ich konanie Muska poškodilo a žiadajú kompenzácie v zatiaľ nešpecifikovanej hodnote.



Investori v žalobe, ktorú podali tento týždeň na súde v San Franciscu, ďalej uviedli, že Musk pokračoval v nákupoch akcií Twitteru aj po 14. marci. Až začiatkom apríla zverejnil, že vlastní vo firme 9,2 %. "Odkladaním zverejnenia svojho podielu v Twitteri sa Musk dopustil manipulácie trhu a akcie kúpil za umelo nízku cenu," uviedli investori. Musk ani jeho právnici sa k žalobe nevyjadrili. Reagovať odmietla aj spoločnosť Twitter.



Podľa investorov nedávny pokles ceny akcií Tesly výrazne ohrozil Muskove možnosti zafinancovať akvizíciu Twitteru. Musk totiž prisľúbil, že svoje akcie ponúkne ako kolaterál na zabezpečenie si úverov potrebných na kúpu sociálnej siete. Akcie Tesly dosahovali vo štvrtok (26. 5.) popoludní zhruba 713 USD/akcia, zatiaľ čo začiatkom apríla to bolo okolo 1000 USD.



Muskove načasovanie zverejnenia informácie o jeho podiele v Twitteri už začala skúmať Americká komisia pre burzy a cenné papiere (SEC), informoval ešte začiatkom mesiaca americký denník The Wall Street Journal. SEC vyžaduje, aby každý investor, ktorého podiel v spoločnosti prekročí 5 %, informoval o tejto skutočnosti najneskôr do 10 dní.



Investori poukázali aj na Muskovu verejnú kritiku Twitteru vrátane tweetu z 13. mája, že v súvislosti s falošnými účtami na Twitteri "dočasne pozastavuje dohodu o kúpe siete". Podľa nich sa to dá považovať za snahu ďalej tlačiť cenu akcií Twitteru nadol. Musk však v stredu (25. 5.) prisľúbil ďalšie miliardy na zafinancovanie akvizície Twitteru, čo, ako uviedla agentúra Reuters, signalizuje, že stále pracuje na dokončení transakcie.



(1 EUR = 1,0697 USD)