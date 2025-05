Investori v Európe naďalej vkladajú viac peňazí do európskych akcií

Viedeň 15. mája (TASR) - Investori v Európe v dôsledku colnej politiky USA naďalej vkladajú viac peňazí do európskych akcií a zostávajú opatrní, pokiaľ ide o americké akcie. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at. ktorý sa odvolal na francúzsku správcovskú spoločnosť Amundi.



Investori v Európe v apríli nasmerovali do európskych akciových fondov obchodovaných na burze (ETF) 8,5 miliardy eur, zatiaľ čo z amerických fondov ETF v rovnakom období stiahli dve miliardy eur, oznámila vo štvrtok spoločnosť Amund, podľa ktorej sa potvrdzuje trend pozorovaný od začiatku roka. Európske investície do priemyselného sektora sa zvýšili o 900 miliónov eur a v odvetví informačných technológií vzrástli o 300 miliónov eur. Na druhej strane finančný sektor zaznamenal odlev 900 milióna eur, čo podľa Amundi súvisí s tým, že „finančné spoločnosti vo všeobecnosti silne korelujú s pohybmi na trhu“.



ETF je skratka pre Exchange Traded Fund (fond obchodovaný na burze). Tieto indexové fondy kopírujú vývoj burzových indexov, pričom sa zameriavajú napríklad na spoločnosti z určitých odvetví alebo regiónov.