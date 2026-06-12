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Investori veterného parku v Šaštíne odmietajú tvrdenia Tarabu o EIA
Spoločnosti SLOWEB a WKS Energia I pripomenuli, že projekt veterného parku v Šaštíne-Strážach sa stále nachádza vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Autor TASR
Šaštín-Stráže 12. júna (TASR) - Investori veterného parku v Šaštíne-Strážach odmietajú tvrdenia ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nominant SNS), podľa ktorých sa sťažujú na množstvo podkladov požadovaných v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Tvrdia, že všetky požiadavky ministerstva plnia a že minister ich postoj nesprávne interpretoval. Pre TASR to uviedla zástupkyňa spoločností SLOWEB a WKS Energia I Ivana Rebrová.
Taraba vo videu na sociálnej sieti uviedol, že ministerstvo bude od investorov požadovať desiatky odborných posudkov a analýz vrátane akustických, vibračných a zdravotných štúdií, hodnotenia vplyvov na faunu, krajinu a verejné zdravie, analýzy rizík či 3D vizualizácií projektu. Podľa neho sa investori proti tomuto postupu ohradzujú. „Budeme od nich žiadať až 35 rôznych bodov. Môžu sa sťažovať, koľko chcú,“ vyhlásil minister.
Spoločnosti však tvrdia, že sa nesťažovali na rozsah požadovaných dokumentov. Podľa nich minister zamieňa ich stanovisko s námietkami fyzickej osoby, ktorá projekt kritizuje. „Toto vyobrazenie nezodpovedá skutočnému priebehu udalostí,“ uviedla Rebrová s tým, že ministerstvo podľa ich informácií námietky tejto osoby rozhodnutím zo 4. júna zamietlo ako vecne nepodložené.
Súčasne odmietli tvrdenie, že nechcú splniť podmienky konania. „Predkladatelia projektu s veľkou starostlivosťou pracujú na splnení všetkých odborne relevantných požiadaviek a dodržiavajú platné slovenské normy,“ uviedla. Výhrady sa podľa stanoviska týkali dĺžky administratívneho procesu, keďže ministerstvo rozhodovalo o odvolaní približne jeden rok, čo podľa nich výrazne predĺžilo konanie.
Minister zároveň zdôraznil, že bez súhlasu samospráv by veterné parky nemali vznikať. „Bez súhlasu miest a obcí, bez súhlasu obyvateľov, nikde žiaden veterný park nemôže vzniknúť,“ vyhlásil. Dodal, že Slovensko podľa neho nové veterné parky nepotrebuje, keďže je čistým exportérom elektrickej energie.
Spoločnosti SLOWEB a WKS Energia I pripomenuli, že projekt veterného parku v Šaštíne-Strážach sa stále nachádza vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie. „Spoluprácu nás ako predkladateľov so samosprávou a štátnymi orgánmi vnímame ako prirodzenú súčasť projektov,“ dodala Rebrová s tým, že ďalší postup projektu bude závisieť aj od rozhodnutí samosprávy v nasledujúcich povoľovacích konaniach.
Taraba vo videu na sociálnej sieti uviedol, že ministerstvo bude od investorov požadovať desiatky odborných posudkov a analýz vrátane akustických, vibračných a zdravotných štúdií, hodnotenia vplyvov na faunu, krajinu a verejné zdravie, analýzy rizík či 3D vizualizácií projektu. Podľa neho sa investori proti tomuto postupu ohradzujú. „Budeme od nich žiadať až 35 rôznych bodov. Môžu sa sťažovať, koľko chcú,“ vyhlásil minister.
Spoločnosti však tvrdia, že sa nesťažovali na rozsah požadovaných dokumentov. Podľa nich minister zamieňa ich stanovisko s námietkami fyzickej osoby, ktorá projekt kritizuje. „Toto vyobrazenie nezodpovedá skutočnému priebehu udalostí,“ uviedla Rebrová s tým, že ministerstvo podľa ich informácií námietky tejto osoby rozhodnutím zo 4. júna zamietlo ako vecne nepodložené.
Súčasne odmietli tvrdenie, že nechcú splniť podmienky konania. „Predkladatelia projektu s veľkou starostlivosťou pracujú na splnení všetkých odborne relevantných požiadaviek a dodržiavajú platné slovenské normy,“ uviedla. Výhrady sa podľa stanoviska týkali dĺžky administratívneho procesu, keďže ministerstvo rozhodovalo o odvolaní približne jeden rok, čo podľa nich výrazne predĺžilo konanie.
Minister zároveň zdôraznil, že bez súhlasu samospráv by veterné parky nemali vznikať. „Bez súhlasu miest a obcí, bez súhlasu obyvateľov, nikde žiaden veterný park nemôže vzniknúť,“ vyhlásil. Dodal, že Slovensko podľa neho nové veterné parky nepotrebuje, keďže je čistým exportérom elektrickej energie.
Spoločnosti SLOWEB a WKS Energia I pripomenuli, že projekt veterného parku v Šaštíne-Strážach sa stále nachádza vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie. „Spoluprácu nás ako predkladateľov so samosprávou a štátnymi orgánmi vnímame ako prirodzenú súčasť projektov,“ dodala Rebrová s tým, že ďalší postup projektu bude závisieť aj od rozhodnutí samosprávy v nasledujúcich povoľovacích konaniach.