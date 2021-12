Investori vyzvali Wizz Air, aby rešpektoval práva zamestnancov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn/Budapešť 15. decembra (TASR) - Skupina 14 investorov vyzvala maďarskú nízkonákladovú leteckú spoločnosť Wizz Air, kótovanú na burze v Londýne, aby umožnila svojim zamestnancom zakladať odbory a vstupovať do nich. Dôvodom sú obavy, že spoločnosť ich „“ odrádza od tohto postupu a porušuje ich ľudské práva.Investori vrátane dánskeho dôchodkového fondu AkademikerPension a britského Ardevora Asset Management uviedli, že sloboda odborov je zakotvená v celom rade globálnych a regionálnych dohovorov a zákonov. Ich prieskum však naznačil, že spoločnosť blokuje zamestnancov, ktorí do nich vstúpia.Wizz Air zatiaľ nereagoval na žiadosť o komentár.Investori v liste poukázali na šesť príkladov z roku 2014, keď rumunský súd udelil pokutu spoločnosti po tom, čo bolo krátko po založení odborov prepustených 19 zamestnancov. A list cituje tiež generálneho riaditeľa Józsefa Váradiho, ktorý v júni 2020 povedal, že spoločnosť „, pretože „“.V apríli 2021 Wizz Air odmietol výzvy odborov v Taliansku, aby sa s nimi dohodli na pracovnej zmluve, a oznámil tamojšiemu ministerstvu práce, že plánuje fungovať bez spolupráce s odbormi.“ povedal Jens Munch Holst, generálny riaditeľ AkademikerPension, dánskeho fondu s hodnotou 23 miliárd USD (20,34 miliardy eur).dodal.Aj keď investori uznali, že sa spoločnosť snažila riadiť pracovné vzťahy prostredníctvom interného orgánu známeho ako Wizz People Council, vyjadrili obavy o jeho efektívnosť pri informovaní manažérov o problémoch zamestnancov.Konkrétne investori poukázali na nedávnu správu od informátorov, ktorí vyjadrili obavy o bezpečnosť letov pre únavu pilotov.“ píše sa v liste, v ktorom investori vyzvali Wizz Air, aby verejne a formálne uznal práva zamestnancov na zakladanie odborov a vstup do nich a zaviazal sa k nediskriminácii na základe členstva v odboroch.Holst z AkademikerPension dodal, že ak predstavenstvo odmietne konať, jeho fond sa vzdá svojho podielu vo Wizz Air a umiestni spoločnosť na zoznam vylúčených subjektov.(1 EUR = 1,1309 USD)