Investori zo Slovenska, Izraela a Číny investujú do AeroMobilu

AeroMobil je jedným z popredných technologických startupov v rýchlo sa rozvíjajúcom priestore pre lietajúce vozidlá a osobnú leteckú dopravu.

Bratislava 18. júna (TASR) - Slovak Investment Holding (SIH) písomne potvrdil svoju investíciu do spoločnosti AeroMobil Holding S. A., výrobcu nového prototypu lietajúceho auta. Spoluinvestormi sú v tomto investičnom kole izraelská investičná spoločnosť Focus Capital Group a čínska výrobno-technická a investičná firma Weilong Enterprise so sídlom v Šanghaji.



"AeroMobil sa dlhodobo radí medzi najznámejšie globálne slovenské značky a zároveň medzi najaktívnejšie slovenské spoločnosti v získavaní technologických patentov. Tešíme sa z príležitosti podporiť túto spoločnosť v jej ďalšom rozvoji, ako aj v prilákaní súkromných investícií do tejto transakcie," povedal generálny riaditeľ SIH Ivan Lesay.



AeroMobil je jedným z popredných technologických startupov v rýchlo sa rozvíjajúcom priestore pre lietajúce vozidlá a osobnú leteckú dopravu. Predmetná investícia umožní spoločnosti dokončiť certifikáciu a následne spustiť predaj svojho lietajúceho auta vo verzii 4.0 na leteckú a pozemnú prevádzku.



Podľa Patricka Hessela z AeroMobilu tento projekt potvrdzuje, že na Slovensku pracujú šikovní ľudia schopní vytvoriť prelomovú technológiu v novom odvetví. Verí, že táto pôvodne malá firma z malej krajiny má v sebe potenciál dosiahnuť komercializáciu lietajúcich áut po celom svete.



AeroMobil spropagoval Slovensko vďaka svojmu prototypu lietajúceho auta na globálnej úrovni. V rámci výskumu a vývoja v oblasti lietajúceho vozidla si táto spoločnosť doteraz zaregistrovala viac ako 14 globálnych patentov a inovatívnych technológií, čo ju zaradilo medzi najaktívnejšie spoločnosti v oblasti inovácie osobných lietajúcich vozidiel vo svete.



Zo strany SIH ide o návratnú formu kapitálového financovania z európskych štrukturálnych a investičných fondov, Operačného programu Výskum a inovácie. SIH pripravuje na Slovensku ďalšie investície aj v oblasti inovatívnych malých a stredných podnikov.